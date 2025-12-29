傳字節跳動大舉採購華為昇騰晶片 中媒：輝達H20晶片缺口導致

傳字節跳動將大規模訂購華為昇騰晶片Ascend910C。翻攝自華為官網



中國網路媒體昨日（12/28）報導指出，抖音母公司「字節跳動」將於明年採購大量華為昇騰晶片，金額將超過400億元人民幣。報導稱，字節跳動加大對國產晶片採購，一大轉捩點就是輝達H20晶片斷炊。

中國多間網路媒體引述「劃重點KeyPoints」消息指出，字節跳動明年從華為採購的昇騰晶片（Ascend）訂單金額可能超過400億元人民幣（約1790億元台幣）。首批訂單價值約上百億，且即將交付。

報導說，字節跳動今年並未訂購任何昇騰晶片。報導引述知情人士指出，字節跳動之所以加大購買國產運送晶片，動力有二：「一是2025年4月輝達H20 斷供後，算力缺口顯現；二是其雲計算業務火山引擎和AI應用豆包的Tokens 調用量爆發式增長。為此，字節跳動開始加速與華為的深度合作。」

廣告 廣告

根據報導，字節跳動也將大規模採購「光模組、液冷、伺服器機櫃、電氣設備」等硬體設備。

輝達（NVIDIA）今年7月獲川普政府允准可銷售H20晶片至中國市場，但隨即被中國以國安為由要求中國企業禁用。另有分析指出，中國政府正大力扶植華為，擺脫對外國產晶片的依賴。

為了避免華為晶片攻佔整個中國市場，輝達執行長黃仁勳日前成功遊說美國總統川普，讓輝達出口效能是H20晶片6倍的H200晶片給中國客戶，並承諾上繳25%營利給美國政府。

彭博新聞本月初報導指出，川普政府放行H200晶片的一大原因是，白宮官員發現，華為在發展及生產AI晶片上突飛猛進，進度遠遠超出華府預期。據報導，華為使用自家昇騰晶片打造的AI運算平台CloudMatrix 384系統，效能已足以和輝達使用Blackwell處理器的NVL72匹敵。

更多太報報導

快訊／解放軍東部戰區今突宣布繞台軍演 稱對台獨勢力嚴重警告

亞馬遜放棄在義大利用無人機送貨計畫 表示「法規限制」

不是AI 大賣空的三名要角點名「這個」才是2026投資重點