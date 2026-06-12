傳富崴盼解約並由台電出面收尾二期工程 龔明鑫：風場一定會完工

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正崴暨森崴董事長郭台強接受媒體專訪時盼政府組國家隊救又德風場，經長龔明鑫表示未獲得標業者接洽。資料照，廖瑞祥攝



《鏡週刊》報導，森崴能源陷下市風暴後，母公司正崴暨森崴董事長郭台強受訪時坦言，富崴能源承攬台電二期工程是「小孩玩大車」，也透露富崴能源盼由台電出面與風機大廠Vestas接洽，將剩餘工程完工。對此，經濟部長龔明鑫今（12）日重申，尊重台電公司與富崴能源之間處理，但台電二期工程只剩下最後10%，一定會完工。

龔明鑫今天主持今年第1次經濟及產業發展諮詢會，他會後受訪被問及，郭台強接受媒體專訪時拋出盼富崴能源承攬的台電二期工程能與台電合意解約，再由台電出面與風機製造商Vestas接洽，完成後續工程。

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龔明鑫說，相關細節由台電公司與富崴能源討論進行中，不管是任何方案，台電二期最終一定會蓋起來。台電二期90%工程都已完成，風機也製造好，只剩10%工程就是把風機插上後就可以發電運轉，就困難度而言沒有那麼難，經濟部就尊重台電與富崴一起商議處理。

此外，郭台強受訪時又表示，在3-2期簽約的又德風場，「一直有找人談」，也盼政府能組國家隊讓投資方可以接手主導，森崴態度是不當主導者，但保留持股3成左右，並點名中華電信、台電、華新麗華還有世紀鋼。

對此，龔明鑫重申，經濟部態度還是尊重得標廠商，但得標業者迄今沒與經濟部接洽；龔明鑫也喊話，業者若有什麼想法，也應等到得標業者與經濟部具體接洽，提出想法後再來做因應，屆時也會對外說明。

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