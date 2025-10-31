傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
面對限貸及新青安即將退場，國內預售市況相對冷清，但老牌建商「寶佳機構」布局全台，旗下不少個案仍繳出亮眼成績，更傳出低價搶市引來同行關注，對此市場人士警告可能引發模仿效應，一旦大建商跟進削價競爭，最先衝擊的將是缺乏降價本錢的小建商，可能被迫退出市場。
據了解，寶佳機構在台中部分建案開出「破壞價」搶市，例如子公司聚佳建設在潭子區的新案「聚佳豐美」，主打房價4字頭入住14期生活圈，另一個子公司和峻建設也在北屯機捷特區推案，同樣開價4字頭攬客，價格在區域相對親民。
根據實價登錄揭露，14期鄰近公園第一排的建案包括「元鈞坐忘山」、「雙橡園2925」、「陸府織森」等，成交單價穩坐5、6字頭，此外北屯機廠捷運重劃區的新案同樣來到5、6字頭，反觀寶佳以4字頭搶食商機具有一定誘因。
有媒體報導指稱，寶佳開出「破壞價」搶市引發同行關注，更有業者私下透露，開價低於行情雖然可以吸引首購族，但在偏冷的市場氛圍中，可能迫使其他建商調整價格以維持競爭力，但不是每個建商都有本錢降價，對房市健康與價格穩定未必有正面效果。
一名市場人士告訴《東森財經》，面對限貸以及新青安即將退場，導致國內預售市況依舊冷清，先前就傳出有建商降價搶客，但觀察寶佳目前開價情況，跟市場認知的「大降價」略有不同，並非業者大張旗鼓訴求降價，更像是客戶現場議價爭取到讓利，「還是要看個案談到的價位，也不算刻意破壞行情。」
該市場人士坦言，寶佳資金豐厚土地夠多，向來憑藉「以量制價」的策略主攻首購客群，比起一般中小型建商更有本錢降價，在價格上讓利可能引發同業模仿，甚至醞釀成大建商之間的削價競爭，如此一來影響最嚴峻的將是中小型建商，有些只推一案或是缺乏降價本錢的業者，最終恐怕被迫退出市場。
馨傳不動產智庫執行長何世昌也在臉書分享觀點，根據他描述，寶佳的做風相當市場派，在中、南部建案開啟削價戰，台中、台南、高雄都有建案降價，降價幅度視子品牌與區段差異而有所不同，唯獨北部因市況相對沒那麼糟，在北部旗下多數建案售價並未明顯調整。
何世昌指出，有些消費者認為寶佳降價不算真的降價，畢竟買方市場消費者是大爺，不降價會嫌降價了也嫌，但俗話說「嫌貨才是買貨人」，大部份的消費者到了要掏錢買房子那一刻，通常還是會和預算妥協，最終仍會貼著買下去，這也是為何寶佳蓋了那麼多房子並且成為台灣最大建商的關鍵，「不必鐵齒、不用否認，平價才是最大的市場，消費者的選擇決定建商版圖和生態。」
