傳將加嚴對中晶片管制 學者：確保科技供應鏈長期安全
外媒報導指出，台灣政府正研議加嚴對中國AI晶片出口管制措施，進而打擊半導體走私、與美方同調。學者今天(10日)分析，台灣若加嚴管制，雖然犧牲部分中國市場彈性，並增加廠商符合規範的成本，但也同時達到台美戰略互信、取得美國最先進設備與技術授權，確保高科技供應鏈的長期安全，這是地緣政治下的生存選擇。
外媒引述消息人士的說法指出，台灣政府研議加嚴對中國AI晶片出口管制措施，進而打擊半導體走私，例如以法律限制搭載輝達(NVIDIA)晶片的AI伺服器銷中，與美方步調一致。對此，經濟部9日回應表示會持續強化我國戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制的發展趨勢；同時，為保障我國家安全，將就高科技貨品的違規轉運等議題與美方溝通，落實雙方共同的出口管制目標。
台經院產經資料庫總監劉佩真10日分析，美方在防堵中國取得先進AI晶片的實務上仍有漏洞，因為全球供應鏈複雜，加上跨國網路的匿名性，使得穿透性審查難以落實，中資海外子公司、空殼公司仍能在多國輕易隱匿實際受益人，並透過多層第三方轉運或在雲端租賃服務取得AI算力，造成跨境執法、終端客戶身分實際追蹤的技術盲點，讓管制難以滴水不漏。
劉佩真也提到，台灣掌握全球絕大多數高階晶片及AI伺服器組裝，美國一直關切台灣能否扮演好閘口管理者的角色，希望台灣將晶片走私納入刑責，使得管制範圍涵蓋到所有中國客戶。
她指出，台積電等一線大廠早已嚴格執行美國出口管制令，對中國直接營收的依賴程度大幅降低，尤其高階AI晶片早與輝達同步，符合美國對中國出口的限制，後續若台灣全面配合美方防堵中國AI晶片客戶，影響將擴及到成熟製程、中小型晶片業者、乃至於半導體通路商，甚至管制觸角可能延伸到後段伺服器整機、邊緣運算設備等，這將使得台廠犧牲部分中國市場，且成本也會因此提升。她說：『(原音)意味台灣未來的企業也必須要花更多的人力，還有時間要去釐清最終客戶的真實身分來避免相關刑罰，也會面對到比較繁瑣的行政流程跟法律上的風險。』
不過，劉佩真強調，台廠雖然有所犧牲，但這也能向國際社會展示台灣保護智財權及國家安全的決心，達到台美戰略性互信，更能確保台積電等核心半導體企業可持續獲得美國最先進設備與技術授權，讓高科技供應鏈獲得長期安全，維持台灣在全球高階製程的領導地位。
劉佩真認為，這項消息反映的是台灣半導體在地緣政治下的生存抉擇，台廠要從過去著重商業邏輯轉向注重具有韌性、更強調在地緣政治上合規的國際科技陣營。(編輯：宋皖媛)
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