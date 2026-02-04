傳將協調新北市長人選？侯友宜1句話不鬆口

▲新北市長侯友宜傳將扮演黨內新北市長人選重要協調者。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 年底即將舉行地方首長大選，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰新北市長，民眾黨主席黃國昌也宣布競逐，國民黨人選則仍未定，新北市黨部主委黃志雄日前就表示，黨部基調是會在農曆年前確定最終人選，雙方陣營協調不成就會初選，而新北市長侯友宜會在其中扮演重要協調者身份。對此，侯友宜今（4）日受訪，表示，一切以團結共同面對；劉和然則說，尊重黨部的意見，全力配合黨部安排。

侯友宜今上午被問到，是否有接獲黨部通知開人選協調會？侯友宜回應道，他和李四川、劉和然都是老同事，一切以團結共同面對，他相信黨都有在規劃一切。

另一方面，台北長蔣萬安今出席活動時也被問到，現副手李四川是否可能在農曆新年前後請辭，投入新北市選戰？蔣萬安隨即以台語苦笑回應：「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」。他也說，最重要是希望在現階段持續推動各項施政，為市民爭取最大福祉。

