傳將去職文傳會主委 吳宗憲澄清：尚未進入初選不必請辭



國民黨主席鄭麗文日前邀請資深媒體人尹乃菁出任黨中央文傳會副主委，黨內也陸續傳出，正在爭取黨內提名參選宜蘭縣長的現任文傳會主委吳宗憲，可能會因此去職。對此，鄭麗文今（21日）在中常會中親自說明，吳宗憲目前尚未進入縣長初選程序，黨中央不會要求他請辭或請假，「除非他自己有考慮」。

吳宗憲會後受訪也澄清，自己與競爭對手、宜蘭縣議長張勝德從未互相攻擊，並引用立法院長韓國瑜的話表示：「寧願乾淨的輸，也不要骯髒的贏。」他強調，如果真的在最後一刻決定投入縣長選舉，會依照黨內規定辦理，在此之前會全力協助黨務，為國民黨努力。

針對外界關心文傳會主委是否會有異動，吳宗憲直言「一直都沒有」，只是媒體不斷傳出相關消息，讓他自己也覺得很奇怪。最近甚至連到宜蘭，都有人問他什麼時候要請辭，但他都回答「沒有這回事」，目前仍持續協助推動黨務工作。

至於是否有遭競爭對手要求請辭或請假，吳宗憲表示，宜蘭縣這邊並沒有太多爭議，反而是新竹縣出現相關討論。有人質疑爭取縣長提名的新竹縣副縣長陳見賢，同時兼任地方黨部主委是否適當。

吳宗憲說，依照黨內規定，參選人若兼任黨職，並沒有一定要請辭或請假的規定，只有在正式進入初選後，才需要依規定處理，而目前新竹縣也還沒進入初選階段。另外，關於台中市長提名的第二次協調時間，國民黨發言人牛煦庭表示，只有在協調無法達成共識時，才會啟動初選機制，台中市很快會再安排協調，但時間仍需配合立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔兩位參選人的行程，目前不便對外公布。

至於確定將舉辦初選的新竹縣，何時開始領表登記？牛煦庭則說，相關時程仍在規劃中，一切都會依照黨內規定辦理。（責任編輯：殷偵維）

