傳將回歸《飢餓遊戲》前傳，喬許哈契森透露電影爆紅後他反而沒戲拍！

《飢餓遊戲：星火燎原》劇照

1.喬許・哈契森在《飢餓遊戲》後事業並非一路順遂。

2.喬許・哈契森很長一段時間不是沒邀約，就是試鏡被拒。

3.休・傑克曼鬆口「金鋼狼」的故事「還不是結束」。

【文／戴西福福】主演反烏托邦電影《飢餓遊戲》走紅的喬許・哈契森（Josh Hutcherson），近日罕見談起自己在巔峰過後經歷的低潮。主演像《飢餓遊戲》這樣全球大火的IP，眾人都認為他肯定也擠進票房明星之列，他一度以為自己的演員生涯被掛上「保證」，但事實是，有好長一段時間，他不是沒有演出邀約，就是試鏡被刷掉。

喬許・哈契森近日在 Podcast 節目《Dinner’s on Me》分享自己的演藝經歷，他從童星時期一路順遂，早在《飢餓遊戲》之前，就曾主演《迷走星球》、《尋找夢奇地》、《地心冒險》等電影，2012年就主演了票房大片《飢餓遊戲》系列，他幾乎從未在事業上面臨挫敗，他說：「我從來沒有學過怎麼面對拒絕，因為從9歲到24歲，我所知道的只有成功，直到《飢餓遊戲》之後的那段時間。因為《飢餓遊戲》把一切都安排好了。」

《飢餓遊戲》劇照

他直言，好萊塢的運作方式其實很殘酷，「這個產業真的很狡猾，他們會把你放在一個位置上，然後對你說：『你已經到了。你現在和珍妮佛・勞倫斯、菲利普・西摩・霍夫曼合作，你演的是一部全球票房數十億的電影，而且你還是第二男主角。』」

然而現實很快反撲而來。系列電影結束後，哈契森不僅戲約驟減，試鏡也屢屢碰壁。「那感覺就像是一連串的沉寂，沒有人打電話來、沒有任何演出邀約，有試鏡，卻始終沒被選上。」他也坦承，自己曾以為只要去試鏡就一定能成功，「但那其實根本不是現實。」

《佛萊迪餐館之五夜驚魂》劇照

轉機是2023年，小成本的《佛萊迪餐館之五夜驚魂》，創下2億 9千萬美元的全球票房成績，亮眼的票房成績讓他再次被看見。而就在事業回溫之際，他傳出將與珍妮佛・勞倫斯一同回歸《飢餓遊戲》最新前傳電影《飢餓遊戲：收割的黎明》。

《飢餓遊戲：收割的黎明》主角將會是比德和凱妮絲導師「海密契」，講述他年輕時參加遊戲的故事，或許比德和凱妮絲會登場，聆聽海密契的生死遊戲經歷。

（圖片來源／獅門影業）

有趣的是，不是只有喬許・哈契森可能回歸經典角色，另一位好萊塢巨星休・傑克曼（Hugh Jackman），近日也鬆口回歸「金鋼狼」的可能性，他近期接受《Variety》專訪，透露過去想過為這個角色畫下句點，但現在他認為對金鋼狼來說：「這好像還不是結束。」

《死侍與金鋼狼》劇照

外界更好奇漫威電影《復仇者聯盟：末日之戰》中，金鋼狼是否會登場？日前他登上節目《The Graham Norton Show》時保持開放態度回應：「也許吧。我再也不會說『絕對不可能』了！」他說：「我已經拍了十部相關電影，我想他們有足夠素材可以做AI版的我了。」

