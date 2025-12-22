傳將披綠袍選基隆市長 童子瑋：不論角色全力以赴

（中央社記者王朝鈺基隆22日電）媒體報導，民進黨將宣布提名基隆市議會議長童子瑋競選基隆市長，對此，童子瑋今天說，不論在哪個位置，面對任何挑戰都會全力以赴。市長謝國樑表示，最好的連任策略就是做好市政。

童子瑋透過文字表示，他從選上議員到議長，一直都在崗位上為基隆市民努力，不論位置、不論角色，面對任何挑戰都會全力以赴。

謝國樑已於去年12月24日與媒體茶敘時表態會競選連任，他上午出席身心障礙者服務中心揭牌前受訪說，民進黨會提名童子瑋參選基隆市長也是在意料之中，恭喜童子瑋。

謝國樑說，會持續以市政優先，把市政工作做好，他上週拜訪新北市長侯友宜時提到，最好的連任策略就是做好市政，把市政擺在優先位置，這樣子自然就會有機會順利連任。

中國時報報導，民進黨上週通知童子瑋、彰化縣立委陳素月及雲林縣立委劉建國出席24日中執會後記者會，將宣布提名3人競選明年縣市長。（編輯：張銘坤）1141222