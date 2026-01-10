傳將接高市警局長 市警局長林國清:應不會異動

警政署高階警官一月十六日調整，台南市警察局長林國清表示，自己「應該不會」異動。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕新營報導

警政署多名高階警官一月十六日屆齡退休，傳高雄市警察局長林炎田將接任台北市警察局長，預料將牽動部分縣市警察局長調整。至於台南市警察局長林國清則「應該不會」異動，他十日強調今年碰到地方縣市長改選，維持「台南都」的治安穩定是今年首要任務。

近日警界傳出，警政署一月十六日將有多達十餘名三線二星以上高階警官屆退，其中三線三星的重要職缺包括警政署副署長廖美玲、台北市警察局長李西河，及刑事警察局長周幼偉等人。為遞補上述職缺，預料將牽動六都警察局長異動與小聯盟縣市警察局長調整。

其中李西河屆退後，傳現任高雄市警察局長林炎田將接掌台北市警察局長一職；至於林炎田北上後，誰將調任高雄市警察局長？雖有人指台南市警察局長林國清是可能人選，但林國清十日強調，他並未被告知列入這波異動名單，「應該不會」異動。二０二六碰到全國廿一縣市長改選，維持「台南都」的治安穩定很重要。

另曾在台南縣警察局擔任副分局長的警政署主任秘書郭士傑，是否有機會調任六都警長？也成為此次警政署人事布局外界關注焦點之一。警大五十六期交通系畢業的郭士傑擁有東吳大學法律學碩士學歷，歷任新竹縣警察局長後，調任台中市警察局副局長，再升任警政署主任秘書。與其共事過的警界人士說，郭士傑心思縝密處事圓融。警政署長張榮興在台南服務時，郭士傑曾擔任其副手，相當被看好。