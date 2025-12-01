即時中心／顏一軒、陳治甬報導

平面媒體報導，「人民作主志工團」發起廢止《憲訴法》與《選罷法》修法等四項公投案，主張二階須以自然人實體憑證進行電子連署，外傳民進黨團已定調協助推行，並喊出「我們不會是局外人」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（1）日表示，關於公民團體發起的直接民主行動，黨團的立場就是支持「更大的民意」。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，民間好像要對《憲訴法》發起公投，黨的立場是不是局外人？對此，鍾佳濱回應，民進黨團對於公民團體發起的直接民主行動，他們除了一向相信民主除了代議制度之外，也需要公民直接投入參與，而直接民權是對於代議制度最好的監督與制衡，「更大的民意我們都支持」。

廣告 廣告

至於外傳民團與民進黨會商公投事宜，鍾佳濱則說，他不了解這個說法，但民團跟民進黨各公職人員或其他人士都經常保持聯絡；他強調，公民團體自發性行使公民權，這是民主國家常見的現象，「在台灣我們也是肯定跟支持」。







原文出處：快新聞／傳將研議助民團力推《憲訴法》公投 民進黨團回應了

更多民視新聞報導

財劃法三版本藍白分不清？ 鍾佳濱曝：搞出什麼「紕漏」都不知

黃國昌與高市早苗「桌子」合照 鍾佳濱：承繼柯文哲的腳步

核二、核三重啟有望？台電預計明年3月提交重啟計畫

