傳將解散國會！日日經指數收53549點創新高

▲日經平均指數13日收在53549.16點，大漲1609.27點，漲幅3.10%，首次收盤站上53000點關卡，寫下歷史新高。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗預計在1月下旬解散眾議院，日本股市受此激勵，今（13）日表現強勁，日經平均指數開高走高，一度上漲逾1800點，收53549.16點，創下歷史新高。

日經綜合指數今開盤上漲868.4點，早盤一度大漲1874.9點至53814.79點，漲幅超過3.5%，終場收在53549.16點，大漲1609.27點，漲幅3.10%，是首次收盤站上53000點關卡，創下歷史新高。

廣告 廣告

東證股價指數（TOPIX）同樣開高走高，終場上漲84.78 點，漲幅2.41%，收在3,598.89點，創下歷史新高。

綜合日媒報導，日本政府消息人士透露，高市早苗預計在1月23日召開的例行國會開議時解散眾院，並於2月中上旬舉行大選。由於市場預期政府將採取積極財政政策支持經濟，依高市目前的高支持率，將有望勝選，進一步推動財政擴張政策。

NHK報導，有傳言稱高市早苗很快就會解散眾議院，激勵股市大漲，而外匯市場上日圓遭到拋售，日圓兌美元匯率接近159日圓，為去年7月以來的最低點。日本10年期公債殖利率上漲超過5個基點至2.15%，20年期公債殖利率飆升超過8個基點至3.137%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不是為了看海豹！北約司令揭中俄艦隊「北極野心」：摸清海底

馬斯克AI助攻五角大廈！美防長曝「美軍20年經驗」：領先世界

李在明今會高市早苗！會前表態：不干預「台灣有事」中日僵局