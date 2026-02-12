傳對美採購攻擊無人機測試「5架摔3架」 陸軍駁報導：維保訓練均正常

反裝甲ALTIUS-600M攻擊無人機由美國國防科技新創公司Anduril生產設計。（翻攝Anduril官網）

為了應對中共侵擾，陸軍以「獵鴞專案」對美採購反裝甲ALTIUS-600M等攻擊無人機，近日卻有報導指出，測試期間5架摔掉3架，成效不如預期，對此，陸軍今（12日）回應表示，相關報導不屬實，並強調獵鴞專案採購的攻擊無人機在裝備維保、教育訓練等均正常執行。

據《聯合報》報導指出，陸軍「獵鴞專案」對美採購的Altius-600M型反裝甲攻擊無人機，最近實彈測試卻傳出成效不如預期，「5架摔掉3架」，報導也提及，陸軍以測試涉及作戰運用為由「不願意說明具體損失情況」。

對此，陸軍司令部今（12日）回應，表示相關報導不屬實，並籲請媒體勿使用未經證實數據加以臆測裝備效能。軍方表示，籌獲各項新式武器裝備，都會規劃效能與人員操作訓練成效驗證，其中「獵鴞專案」所採購ALTIUS-600M型攻擊無人機，「無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行」。

陸軍司令部也強調，因應多變化的戰場環境，已針對陸續獲得之新式武器、裝備，規劃納入年度重大演訓，結合戰術作為，採實彈射擊進行訓練及驗證，達適切部署兵火力，建構可恃地面防衛戰力，望請國人支持。





