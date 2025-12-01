傳小紅書「繞道」融資購買輝達晶片 震驚國際金融圈

傳大陸社交網站「小紅書」委託矽谷AI公司，向國際金融機構融資，購買輝達晶片供它們位在日本的資料中心使用。這種「繞道購買AI晶片」，引發了國際金融圈矚目。

一間美國人工智慧公司傳出，正與大陸社群平台「小紅書」洽談一筆約3億美元，合台幣約94億的貸款，協助小紅書在日本採購輝達的高階AI晶片，部署小紅書在東京的資料中心。這突顯出大陸科技公司如何想方設法，要突破美國的晶片限制。（葉柏毅報導）

據彭博資訊引述知情人士的消息報導，總部位於矽谷的AI雲端代理公司「PaleBlueDot AI」，已經向銀行和私募信貸機構尋求這筆融資。他們還透露，摩根大通也協助準備貸款簡報，不過摩根大通是否最終選擇加入，目前還存在變數。

美國自2022年起，多次強化對大陸的AI晶片出口管制，大陸科技公司無法直接購買輝達高階GPU，但現在它們可以利用位在境外的資料中心，繞道避過美國的限制，使跨國租用與代購架構，成為敏感的灰色地帶。不過金融機構擔憂，如果後續美方再度收緊規範，提供融資將面臨政治風險。

輝達執行長黃仁勳近日在接受專訪時強調，將「嚴格確保」產品不流入受限市場。不過政策仍可能變動，美國商務部官員日前透露，美國總統川普仍然在評估，是否將放寬中國大陸採購AI晶片的限制。