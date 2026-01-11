傳川普下令制定「入侵格陵蘭」計畫 遭美軍高層反對

美國總統川普（Donald Trump）聲稱美國需要得到格陵蘭島，若無法「以簡單方式」達成協議，將採取「艱難方式」，引發北約成員國及歐洲國家高度擔憂。據英媒報導，川普已下令美國特種部隊指揮官制定入侵格陵蘭的計畫，但遭美軍高階人士反對。

傳川普下令制定「入侵格陵蘭」計畫。（資料照／路透）

綜合英國《每日電訊報》等外媒報導，有消息人士指出，有消息人士指出，川普政治顧問米勒（Stephen Miller）領導的政策「鷹派」，受到成功抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）行動鼓舞，現在希望快速行動，在俄羅斯或大陸有所作為之前，先行佔領這座島嶼。且川普已要求聯合特種作戰司令部（JSOC）準備入侵格陵蘭計畫，但參謀首長聯席會議反對，理由是這將違法，且國會不會支持。

有英國外交官認為，川普的另一個動機，是希望在今年11月期中選舉前，轉移美國選民對經濟表現的不滿，因為屆時他可能失去國會控制權，讓民主黨掌握多數。

而面對川普的威脅，傳出歐洲多國軍事首腦們正在草擬一項可能的北約任務計劃。英國官員近日已與德國、法國等國官員會面，開始進行準備工作。根據消息人士的說法，該計劃尚處早期階段，可能包括全面的部隊部署，也可能是限時演習、情報共享、能力建設和國防開支重新分配的組合。歐洲國家希望，大幅增強在北極地區的存在能夠說服川普放棄吞併格陵蘭島的意圖。

報導同時指出，歐盟正在起草針對美國公司的制裁計畫，以備川普拒絕北約部署提議時使用。Meta、谷歌、微軟和X等科技巨頭，以及美國銀行和金融公司可能被限制在歐洲大陸運營。更極端的選項可能包括將美軍逐出其在歐洲的基地，剝奪其在中東等地行動的關鍵中轉站。

