傳川普不滿邦迪表現準備周末解雇! 網推「這兩人」擔任司法部長......

近期有消息稱，美國總統川普對司法部長邦迪的表現感到不滿，認為其「軟弱無能」且「無法有效執行川普提出的議程」，並可能於近期將其解雇。 圖：翻攝自 @AFpost 、 @riss1130 X 帳號，新頭殼合成

[Newtalk新聞] 美國總統川普於 2025 年 1 月重返白宮，正式開啟他個人的第二段總統任期，並同時提名多位專業人士擔任白宮各部門官員，其中就包含司法部長帕姆．邦迪。然而，近期卻傳出消息稱，即使邦迪在近 1 年的時間內多次協助川普達成目標，但川普仍對邦迪的整體表現感到不滿，甚至決定準備撤銷其白宮官員的職位，許多川普支持者也將邦迪形容為「軟弱的領導者」，呼籲當局盡早尋找替代人選。

X 推主「Eric Daugherty」指出，當地時間 12 日，美國司法部以「拒絕協助調查、起訴前聯邦調查局 ( FBI ) 局長詹姆斯．柯米 ( James Comey )」為由，解僱了任職於維吉尼亞州東區聯邦檢察官辦公室的 64 歲檢察官羅伯特．麥克布萊德 ( Robert McBride )。「Eric Daugherty」認為，司法部解雇麥克布萊德的行為，象徵著聯邦政府正在清除所有與「深層政府」有關的官員，並開始追究遊走於灰色地帶的相關人士。

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）。 圖：擷取自維基百科

雖然邦迪領導的司法部目前仍持續遵照川普的命令，協助川普打擊特定異議人士，但 X 推主「AF Post」稱，川普以在過去數個月的時間內多次私下抱怨邦迪的表現，認為其「軟弱無能」且「無法有效執行川普提出的議程」。X 推主「Bryne」也補充表示，由於對邦迪存在較高的不滿情緒，川普最快可能在本周末前解除其司法部長的職務，並另外找尋更為強硬的替代人選。

X 推主「Reverend Jordan Wells」也針對邦迪發起批評，認為她是川普第二任期的內閣中「最糟糕的一個」，質疑邦迪在拖累川普議程的同時，也損害了佛羅里達州檢察官的聲譽。「Reverend Jordan Wells」表示，白宮應該立即採取行動解僱邦迪，並換上另一位更具實力與戰鬥力的「鬥士」。

德克薩斯州總檢察長帕克斯頓。 圖：翻攝自維基百科

「Reverend Jordan Wells」指出，德克薩州檢察長肯．帕克斯頓 ( Ken Paxton ) 或佛羅里達州州長羅恩．德桑蒂斯 ( Ron DeSantis ) 都是足夠強硬且富有經驗、勢不可擋的人選，強調這兩人擔任司法部長都能「徹底粉碎」潛伏在美國國內的深層政府，「川普是時候整頓內閣、拿出執政成績了，別再為部分官員的失職找藉口」。

