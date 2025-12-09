傳川普促烏克蘭聖誕節前與俄達協議 澤倫斯基擬12/10遞交「完善方案」

2025年10月17日，美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基進行午餐會議。路透社



英國媒體透露，美國總統川普持續施壓，要求烏克蘭總統澤倫斯基在數日內對俄烏和平協議做出回應，希望在聖誕節前達成協議。澤倫斯基則在週二（12/9）表示，烏克蘭及其歐洲夥伴預計將在10日遞交「完善方案」，供美方審閱。

川普（Donald Trump）正施壓基輔接受華府提出的一項協議，其初版內容因要求烏克蘭割讓領土來換取美國未具體說明的安全保障，被視為太偏俄羅斯而讓烏克蘭與歐洲跳腳，談判陷入僵局。

《金融時報》引述知情官員透露，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴歐洲夥伴，美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）在上週六長達2小時的通話中，敦促他迅速做出決定。據悉，川普希望在聖誕節前達成協議。

官員指出，澤倫斯基告訴魏科夫，他需要時間與其他歐洲盟友磋商，然後再回應華府的提案。基輔擔心，如果美國在沒有歐洲支持的情況下推進該提案，可能會破壞西方團結。

澤倫斯基週一與英法德三國領袖在倫敦會面協商後，他在週二於X平台發文稱，烏克蘭與歐洲盟友已達成新的協議內容並準備提交美國審閱。「烏克蘭與歐洲層面的協議內容已更趨完善......我們期望與美方共同推進，盡可能迅速落實各項可行措施。」

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）同日在赫爾辛基的一場活動上指出，歐洲盟國正就3份文件進行磋商，其中包括一份20點框架協議、一套安全保障措施和重建計劃，認為「我們距離達成和平協議的距離，比戰爭爆發以來任何時候都更近。」

在俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出的多項要求中，包含烏克蘭必須交出整個頓巴斯（Donbas）地區，俄方才會停止作戰，而澤倫斯基始終拒絕這項要求。烏克蘭官員同時要求美國提供強有力的安全保證，以防俄羅斯未來再次發動攻擊。

然而，川普多次引述俄羅斯在戰場上取得進展的「優勢地位」，要求基輔與莫斯科達成協議。他在接受政治新聞網站Politico專訪時強調，俄羅斯在各方面都比烏克蘭更大更強，呼籲澤倫斯基「必須採取行動，開始......接受現實」。

