傳川普建議高市避免就台灣刺激北京 日本不評論

（中央社東京27日綜合外電報導）美國「華爾街日報」26日引述日本官員與美方消息人士披露，美國總統川普本週與日相高市早苗通話時，建議她避免在台灣主權問題上刺激北京。日本政府今天並未正面回應此事。

朝日電視台報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天在記者會就此表示，「川普總統先前就稍早的美中領袖（電話）會談在內，（向高市）說明最近的美中關係狀況。」

木原接著說，「會談詳細內容涉及外交上的往來，因此不予置評」。

朝日電視台引述日本政府相關人士指出，在電話會談之中，確認在日本與中國關係對立深化之際，將合作促使緊張局勢降溫。

川普（Donald Trump）本月24日與中國國家主席習近平通話過後，接著於25日與高市通話。高市當時說明，川普在電話中說明稍早的川習通話與最近的美中關係。

據中方發布的通話記錄，習近平在與川普通話時傳達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」等。

川普事後在社群媒體發文提及與習近平的通話時，既未提及台灣，也未談及中日間的外交危機，只表示他與習近平討論俄烏、芬太尼和大豆等問題，並說已接受習近平邀請，將於明年4月訪問北京，習近平將於明年稍晚訪美。（編譯：楊惟敬）1141127