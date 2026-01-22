傳川普擬加碼格陵蘭每人發3000萬 郭正亮：當然划算

美國總統川普排除動武奪取格陵蘭，傳出考慮向居民提出一項方案，若他們舉行公投通過加入美國，每人可獲得100萬美元（約新台幣3163萬元)。前立委郭正亮表示，格陵蘭公民數2萬多人而已，美國大概要花200億美元，當然划算。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，傳出美國考慮要發格陵蘭每個人100萬美元，公民數2萬多人而已，美國大概要花200億美元，當然划算。格陵蘭這麼大一塊冰，不只是北極航道，而且是蓋軍港，還有稀土、鋰礦，還有很多，怪不得美國流口水。尤其是川普把這個聚焦回到西半球 ，往上一看，西半球上面一個加拿大、一個是格陵蘭 ，他都很想要。

廣告 廣告

郭正亮接著表示，川普沒有政治智慧，把局面搞成這樣，其實川普如果有智慧一點，用間接的方式去遊說大家，是有一定的說服力，就說北極圈越來越重要，俄羅斯早晚會跨界、力量會滲透進來，誰能夠保護你？用這個方法去說服歐洲國家，他覺得，有一定的可能性。可是你粗暴成這樣，現在加拿大緊張得要死，因為加拿大認為格陵蘭被併吞，接下來就是他了，加拿大國防參謀長卡里南來講出很硬的話，稱美國出兵，不排除派兵，那就是要把那個動作做到多難看。

郭正亮認為，到時其他歐洲國家最後可能會袖手旁觀，因為不干你的事。可是如果丹麥下決心，要把1000位軍人放到格陵蘭，那你怎麼辦？如果丹麥死不讓，難道美國要開戰嗎？如果美國真的登陸格陵蘭，硬是把那個丹麥的部隊擊敗，北約恐怕就瓦解了。

【看原文連結】