傳川普擬年底前顛覆古巴政權 現正積極接觸內部潛在反叛者

美國總統川普政府正積極推動古巴政權更迭計畫，目標在今年底前終結該國共產政權。根據《華爾街日報》報導，美國官員正在尋找哈瓦那政府內部願意與華盛頓達成協議的人士，希望促成政治轉型。

古巴總統狄亞士-卡奈16日參與在哈瓦那美國大使館外的集會。 （圖／《美聯社》）

報導引述多名未具名美國官員說法指出，川普政府目前尚未制定具體計畫，但將本月初美軍成功移除委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，視為對古巴的「藍圖和警告」。美國情報評估顯示，古巴經濟在失去委內瑞拉這個主要金援國後，正瀕臨全面崩潰。

川普在社群平台「真實社群」上直接對古巴施壓。他於1月11日發文表示，「不會再有石油或金錢流向古巴—零!」並強烈建議古巴領導層「趁還來得及之前達成協議」。

《華爾街日報》報導，美國官員已在邁阿密和華盛頓特區與古巴流亡團體及公民組織舉行多場會議，試圖找出古巴政府內部可能「看清局勢」並願意協助政權轉型的官員。美國政府也將日前在卡拉卡斯突襲行動中擊斃32名古巴特工一事，作為武力威脅的暗示。

然而專家對此策略持保留態度。雪梨大學美國研究中心專家大衛·史密斯（David Smith）向半島電視台表示，白宮可能「過度樂觀」，認為僅靠威脅就能推翻由總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）領導的古巴政府。他指出，川普近期對伊朗也採取類似策略，但伊朗政權最終仍穩固掌權。

美國總統川普政府正積極推動古巴政權更迭計畫。 （圖／《美聯社》）

曾在前總統歐巴馬（Barack Obama）政府任職、協助2014年至2017年美國與古巴短暫和解談判的前官員里卡多·祖尼加（Ricardo Zuniga）則認為，古巴領導層將是「比委內瑞拉更難啃的硬骨頭」。他向《華爾街日報》表示，「不會有人願意站在美國這邊」。

自1959年革命領袖卡斯楚（Fidel Castro）掌權以來，推翻古巴領導層一直是許多美國政治人物的目標。古巴距離美國佛羅里達州南部僅150公里，數十萬古巴人因經濟困境和政治壓迫移居美國，形成重要投票族群。川普政府國務卿盧比歐（Marco Rubio）即為古巴裔美國人，長期批評古巴共產政府。

史密斯分析，對於在冷戰時期成長的川普而言，古巴共產政府的存在是對美國的「侮辱」。他表示，反共鷹派官員始終認為，如此小且近的國家被允許維持現狀是一種恥辱。

