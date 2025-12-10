傳川普盼耶誕節前達成協議 澤倫斯基今向美遞新版和平方案

烏克蘭總統澤倫斯基稱將於今（10日）向美國遞交修訂版俄烏終戰提案。(AP)

英國媒體透露，美國總統川普持續施壓，要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對俄烏和平方案做出回應，並希望在耶誕節前達成協議。澤倫斯基表示，他將在與烏克蘭及歐洲盟國商議制定下一步行動後，計劃今（10日）向美國遞交修訂版俄烏終戰提案。

英國媒體透露，美國總統川普正施壓基輔接受華府提出的一項協議，其初版內容因要求以烏克蘭割讓領土來換取美國未具體說明的安全保障，被視為偏向俄羅斯，使烏克蘭與歐洲不滿，談判陷入僵局。

《金融時報》引述知情官員指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）告訴歐洲盟國，美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）在近日的通話中，敦促他盡快做出決定，川普希望在耶誕節前達成協議。

澤倫斯基與歐洲盟國會談後表示，「烏克蘭與歐洲討論的內容已更加完善，我們已準備好向美國夥伴提出相關方案」。面對記者提問是否已提交美方，他回應，「我們今（9日）正在為此努力，明（10日）將繼續努力，我認為我們明天就會提交」。

澤倫斯基8日說明，美方原先提出的28點停火方案，在經過烏美談判後已縮減為20點，部分「不利烏克蘭」的條文遭移除。他強調，領土問題與國際安全保證是談判的核心難題，「根據烏克蘭法律、憲法以及國際法，我們在法律和道義上都沒有權利考慮割讓領土」。





