傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

川普提出解凍160億元聯邦基建經費的條件是紐約賓州車站和華府杜勒斯機場改以川普命名，圖為杜勒斯機場。(美聯社)

媒體6日報導，總統川普提議，若參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)願意協助將華府一座主要機場與紐約一座火車站改以他的名字命名，他便會解凍聯邦基礎設施資金。

曾在全球各地建築物上標示自己名字的地產大亨川普，如今更試圖透過前所未見的形象塑造與建設行動，在全國留下個人印記。

去年12月，川普親自挑選的甘迺迪中心(Kennedy Center)董事會投票決定，將這座紀念已故前總統甘迺迪(John F. Kennedy)的表演藝術中心，更名為「川普-甘迺迪中心」。

與此同時，他正積極推動興建效仿巴黎凱旋門的「獨立拱門」，並啟動白宮新宴會廳的興建工程，甚至不惜拆除深具歷史意義的白宮東廂來騰出空間。

不過，有線電視新聞網(CNN)與國家廣播公司(NBC)報導，紐約的賓州車站(Penn Station)與華府的杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)，也成為川普鎖定的目標。

這些媒體引述未具名消息人士報導，川普提出一項交換條件，表示若參院民主黨領袖、紐約州參議員舒默同意協助將賓州車站與杜勒斯國際機場改以川普命名，他願意解凍原本卡關、用於紐約基礎建設計畫的資金。

舒默已拒絕這項提議。CNN指出，川普是在上個月開出這個交換條件的。

紐約和新澤西目前正為遭凍結的160億元聯邦資金提起訴訟，這筆經費原本打算用於「哈德遜河隧道計畫」(Hudson Tunnel Project)興建連接兩州的隧道，該工程已經開始。紐約州與新澤西州的官員表示，如果資金未能在6日前解凍，該項目將被迫停工，約1000個建築相關工作將面臨風險。聯邦地區法官瓦加斯周下令，暫時禁止聯邦政府在案件審理期間凍結資金。

川普將自己的姓名與形象嵌入政府各項設施的舉動史無前例。一般而言，建築物與基礎設施通常在總統卸任或逝世後才會以其名字命名，以避免過度政治化。

財政部已證實擬定印有川普肖像的1元紀念幣草案，但現行法律禁止在貨幣上展示在任或在世總統的形象。

紐約眾議員納德勒(Jerry Nadler)表示，企圖將杜勒斯機場與賓州車站改名的行為根本是「敲詐勒索」。

