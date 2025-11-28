傳川普親自要求開拍 成龍將回歸《尖峰時刻4》
曾經風靡全球的好萊塢警匪動作片《尖峰時刻》可望在暌違近20年後拍攝續集。據美國媒體報導，在美國總統川普親自要求下，《尖峰時刻4》即將開拍，而當年的兩位主角成龍和克里斯塔克也會再度搭檔演出。
美聯社週四（11/27）引述知情人士指出，在川普的介入下，派拉蒙影業（Paramount Pictures）正與《尖峰時刻》（Rush Hour）系列電影導演布萊特瑞納（Brett Ratner）洽談，將負責發行《尖峰時刻4》電影。知情人士透露，派拉蒙影業將負責電影的經銷費，但不會出資拍攝。
美聯社同時報導指出，成龍和克里斯塔克（Chris Tucker）兩大主角將繼續在新片中搭檔演出。
美國網路媒體「Semafor」週日（11/23）率先報導，川普親自要求派拉蒙影業開拍《尖峰時刻4》，除了該片符合川普心目中的「男性英雄」主旋律，也和導演布萊特瑞納被扯進#MeToo反性騷運動有關。
報導說，川普在競選期間高舉反覺醒（anti-woke）旗幟，曾被「#MeToo」指控的布萊特瑞納也一躍成為川普眼中的受害英雄。布萊特瑞納去年執導第一夫人梅蘭妮亞的紀錄片。今年稍早，亞馬遜MGM工作室砸400萬美元取得播映權。
「Semafor」在報導中還說，川普點名開拍《尖峰時刻》續集可能也與兩大主角曾公開支持川普或避免批評川普有關。
川普於2016年初次當選總統後，成龍曾表示：「給他一個機會改變美國，改變全世界。他是個商人…我想他知道如何處理這些事情。」
克里斯塔克則是在2018年的一場專訪中被問及對川普的感覺，塔克表示曾見過川普一次，「希望他做得好」，並未發表對他的負面言論。
《尖峰時刻》首集電影於1998年上映，創下全球票房佳績。製片公司和導演布萊特瑞納趁勝追擊，陸續在2001年和2007年推出第二、第三集。《尖峰時刻3》上映後的影評不如預期，克里斯塔克在此後並未演出任何主角角色，而現年71歲的成龍也已淡出好萊塢多年。
