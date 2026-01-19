傳已廢止中配「關關」居留許可 劉世芳：個案問題都按照兩岸關係條例通過

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

中配網紅「關關」曾拍片喊「遲早紅旗插滿台灣」，傳出繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」之後被移民署廢止居留許可。對此，內政部長劉世芳今(19)日受訪表示，個案問題都是按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

根據《自由時報》報導，「關關」曾在抖音稱「遲早紅旗插滿台灣」、「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」等言論，遭到多位台灣人檢舉，之後改名「小辣椒」持續在抖音發表相關言論，傳出移民署已廢止她的居留許可。

廣告 廣告

劉世芳今日赴立院備詢，被問及有中配日前發文稱「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，記者問「小孩子寫簡體字，是不是為了統一之後實行…」，劉世芳打斷怒回「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」；針對傳出移民署已廢止「關關」的居留許可，劉世芳說，有關個別個案碰到的問題，都是按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

原始連結







更多華視新聞報導

中配錢麗喊「給中共在台執政機會」 劉世芳：她回去中國就可以了

藍擬修「國籍法」開放中配參政 劉世芳：特權修法很奇怪

賴總統：中國跨境施壓 證明公權力不及於台灣

