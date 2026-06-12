傳幼兒園教中共黨慶歌曲 北市教育局：不符事實

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）有網友稱小孩就讀的幼兒園教唱中共建黨百年紀念歌曲，台北市教育局今天表示，此案是「烏龍陳情」，幼兒園選用的歌曲並非中共黨慶歌曲，相關指控與事實不符。

有家長近期在網路上爆料，家中小孩在練習幼兒園畢業典禮表演歌曲，其中一首由李昕融演唱的「把未來點亮」是中國共產黨建黨100週年紀念歌曲。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天表示，一個多月前收到民眾陳情，已透過教育部轉請台北市教育局了解。

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台北市教育局今天表示，5月接獲國教署轉知陳情後，立即依程序釐清事實，確認此幼兒園的確選用李昕融演唱的「把未來點亮」為畢業歌曲，但中共黨慶歌曲為龔俊等人演唱的「把未來點亮」，2首歌無論歌詞、作曲者或演唱者皆不相同，因此認為此案為「烏龍陳情」。

教育局強調，相關指控與事實明顯不符，公共事務討論應建立在事實基礎上，以免以訛傳訛、誤導大眾視聽。（編輯：黃名璽）1150612