傳府院定調不副署《財劃法》 蘇巧慧：支持在合憲前提下對抗違憲法案

藍白在立院保持人數優勢下，上週五（12日）強行三讀通過反年改修法，加上先前《財劃法》問題讓朝野持續僵持，現在府院似定調可能不副署、不執行。對此，民進黨立委蘇巧慧強調，她會支持行政院推出的任何方式，希望行政院能夠因應憲法規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白這種違憲違法的立法。

民進黨立委蘇巧慧今早前往三重市場掃街，媒體問到，在野黨通過的《財劃法》跟年金停砍，現在府院似乎定調，可能不副署、不執行？蘇巧慧表示，面對立法院現在這麼多的重大爭議法案，在憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策，兼任黨主席的賴清德總統也在前天召集所有黨籍立委開會討論。

同時蘇巧慧也強調，她會支持行政院推出的任何方式，希望行政院能夠因應憲法規定之下，窮盡一切方式來對抗藍白這種違憲違法的立法。

傳出有黨內高層提到撤換民進黨團總召柯建銘，以爭取綠白合作。蘇巧慧則澄清沒聽過這類傳聞，「我們會堅守自己的態度跟價值，在立法院捍衛憲法，繼續維持台灣的民主法治。」





