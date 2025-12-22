傳府院找大法官溝通 白今告發

大法官蔡宗珍民國108年獲蔡英文總統提名為大法官時，國民黨團認為蔡等4人有特定政治傾向，拒絕投票背書。（本報資料照片）

憲法法庭5位大法官判決《憲法訴訟法》修正條文違憲失效，排除3名大法官蔡宗珍、楊惠欽與朱富美意見。有媒體報導指府院今年大罷免攻防時，曾請和蔡宗珍有深交的黨政高層出面溝通，民眾黨主席黃國昌22日痛批，若府院真的司法關說，已是刑事犯罪行為，請總統府與行政院公開說明，今天也將前往台北地檢署告發。對此，總統府表示不回應。

綠營連日攻擊蔡宗珍等3位不同意114年憲判字第1號判決的大法官，甚至點名追究責任。網媒報導，前總統蔡英文當年打算提名蔡宗珍出任大法官時，黨內就有人反對，認為蔡宗珍個性頗執拗，恐不適任大法官一職，但最後仍獲提名。

報導也指出，今年大罷免攻防時，「憲法法庭傳出3人（指蔡宗珍、楊惠欽、朱富美）同一戰線」，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」。

黃國昌昨痛批，為了幫5位「綠色大法官」洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德總統全面性掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一，且問題不是只有濫用媒體放話而已。

他指出，若真如媒體報導，府院高層赤裸裸關說司法，令人不可思議，請總統府與行政院公開說明，「這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為！」所有參與者應負起政治責任辭職下台，檢方更應該立即究辦。

黃國昌強調，若2028政黨輪替一定會辦此案，並預告今前往北檢告發，「我就看北檢要包庇到什麼程度？也希望蔡宗珍大法官發揮道德良心，站出來說清楚誰去找妳關說？」

曾被提名大法官的台大國發所教授劉靜怡也在臉書發文酸說，這種黨政高層派人關說大法官的訊息，憲法法庭如何傳出？該位負責溝通的有深交黨政高層是誰？府院做這種溝通決策時，對司法獨立的想像是什麼？

劉靜怡提及，她與蔡宗珍認識幾十年，彼此常有不同見解，「但去年蔡宗珍主筆國會改革案判決時，各位可是高度吹捧、讚譽有加吧？高度關切這兩案的訴訟代理人學生、律師們都沒話要說了嗎？」

此外，5名大法官之一的蔡彩貞在不同意見書中提及，5人確實不符規定，但「只少1人」基於公益與保障人民權益，「人數略不足也與《憲法》意旨無違」，遭網友反問「發票只差1號就中1000萬，是不是該算中獎？」劉靜怡也諷刺，理由構成如此斷裂的意見書不如不要寫，否則反而成了自白書。