傳府院拍板「財劃法不副署」 賴辦國政茶敘.韓婉拒

針對「財劃法」再修正覆議案遭立法院否決，傳出府院高層拍板採「不副署、不公布」的方式應對，不只將成為憲政首例，就連剛三讀的停砍年改相關法案，也朝同樣方式規劃，藍委就批評，是笑話一則，民進黨立委則喊，無條件支持政院。面對朝野僵局，總統賴清德明(15)日原本邀三院國政茶敘，儘管立法院長韓國瑜不出席，但依舊會舉行。

總統賴清德VS.記者說：「財劃法跟反年改已經確定不副署了嗎。」面對提問總統賴清德沒有回應，只是同場活動有沒有把想說的話，傳達給立法院長韓國瑜聽，畢竟15號規劃邀請三院國政茶敘，韓院長卻婉拒出席。

立法院長韓國瑜VS.記者說：「明天(15日)會出席嗎，好，辛苦，院長不想出席的原因，大概是什麼原因。」立法院長韓國瑜說：「台灣很多地方人心浮動，社會焦躁，各種紛擾，充滿對立跟不安。」充滿對立的還有朝野之間，在「財劃法」覆議案遭立院否決，總統日前邀集綠委便當會共商對策，傳出府院已經拍板不副署不公布，將成為「憲政首例」。

立委(民)陳培瑜說：「支持行政院，執政團隊，所做出來的任何決定，我們都希望國人也給予支持。」期盼民意作為後盾，儘管韓國瑜確定不到，但賴總統明日國政茶敘，依舊會在上午10點半舉行，據掌握行政院長卓榮泰，同天下午也將召開記者會，向國人說明不副署理由，而剛三讀的停砍年改改革法案，府院也朝「不副署.不公布」規劃，對此政院發言人李慧芝表示，會以合法合憲的方式，堅守憲政機關的責任不予證實。

立委(國)牛煦庭說：「拿總統跟行政院長之間的關係，跑來制衡立法院，這本來在憲政上面就是笑話一則，這我想我們是不會隨之起舞。」民進黨團幹事長鍾佳濱曾透露，用「更大的民意」制衡藍白，據了解民進黨高層還研議，以公投作為化解憲政僵局的「B計畫」，朝野攻防未完待續。

