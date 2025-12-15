傳府院擬不副署反制 她嗆藍白倒閣試試：民眾黨還剩幾席？

科技專家許美華就酸，國會全面改選，民眾黨的8席還會剩下幾席。（圖為民眾黨主席黃國昌） 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨利用立院人數優勢，在立院推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，近日又聯手停砍年金，傳出府院高層定調將以「不副署、不公布」處理。對此，科技專家許美華昨（14）日就建議，藍白直接對行政院提出不信任案，倒閣全面改選；她也酸，全面改選「民眾黨八席會剩幾席？」。

許美華表示，這兩天Threads上，開始出現藍白陣營及其受眾、還有一堆假帳號網軍，開始在洗「行政院不副署，違憲啦，賴政府獨裁」；還有個說法很幽默，說行政權不副署，是「史上最嚴重的憲政危機」，但卻都刻意不提憲法法庭已被藍白立委癱瘓的事實。

她也搬出憲法提到，根據《憲法》第37條規定：「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」這條憲法文字很簡單，行政院長有副署與否的權利，如果行政院長不副署在先，當然總統後續就無法公佈法律命令。

許美華表示，憲法也規定，如果行政院長不副署，立法院不接受，由藍白主導的立法院也有反制手段，可以依憲法對行政院長提出不信任案，叫卓榮泰滾蛋，但這樣就可能啟動解散國會、全面改選的新局面。

她指出，根據《憲法增修條文》第3條第2項第3款規定：「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院。」

許美華直言，藍白立委就不要再造謠什麼行政權「不副署」是違憲、獨裁了，行政權被迫硬起來，也是被藍白逼的。「藍白立委不是都很派很會噴垃圾話嗎？有點guts，跟行政權直球對決，善用憲法賦予你們的權利，對行政院提出不信任案，來倒閣全面改選吧！」。

許美華強調，「大罷免大失敗，我們1450都沒在怕了，藍白不要贏不起！然後，我最想看的是，國會全面改選，民眾黨八席會剩下幾席？！」。

