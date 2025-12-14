傳府院擬不副署、不公布財劃法 黃國昌竟點名賴卓喊：覆議制度可廢了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

《財劃法》覆議案12月5日遭藍白掌握多數的立法院否決，總統府與行政院外傳已決定「不副署、不公布」，恐成台灣憲政史上首例；而12日三讀通過的「反年改修法」，府院高層傳出也有意朝此方向因應。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日回應稱，這不是憲政首例，而是憲政災難，如果行政院長卓榮泰有權力用不副署的方式來對抗國會的話，那何必要提覆議？他又聲稱，總統賴清德與卓榮泰將曾為憲政史上最大的罪人。





今早9時30分，黃國昌偕同民眾黨新北市黨部主委周台竹、國際部主任林子宇與新北市議員陳世軒，共同召開「國昌特別企劃預告記者會」，並於會後接受媒體聯訪。

記者提問，賴總統邀請卓院長、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲於明（15）日上午進行「國政茶敘」，但韓院長已表達「不克出席」之意；而立法院前院長王金平有建議可以參與並表達意見，可是不能參與任何決議，想請教黃主席的看法？

對此，黃國昌回應，台灣是一個自由國家，不論公眾或非公眾人物，誰要跟誰喝茶，都是每一個人選擇的自由，他們不會做太多的評論與干涉，但現在台灣最重要的問題是國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以說它不執行，天底下沒這麼荒謬的事情；他相信，曾當過立法院大家長的王金平、現任院長韓國瑜都沒辦法認同。

他反問稱，「如果國會三讀通過的法律，行政部門可以自我選擇什麼要執行，什麼不執行，台灣的民主憲政徹底崩壞，法治國原則倒地不起，以後我們怎麼樣抬頭挺胸，告訴世界的友人台灣是一個民主國家？當我們跟世界有人這樣說之時，別人可能會覺得奇怪，哪一個民主國家可以由行政院權去決定要不要去執行國會通過的法律？」

黃國昌又稱，不管是三權還是五權分立，沒有任何一套民主憲政的理論，給行政權這麼大的權力，自己去決定由人民選出來的國會議員，他們通過的法律，行政部門要執行還是不要執行？至於賴清德不願意承擔歷史責任與罵名，所以打算把責任推給不曉得什麼時候會下台的卓榮泰扛，說行政院長不副署就沒事。

黃國昌更稱，不曉得到底是誰出這一種餿主意，行政院長的副署制度，是其本來在中華民國憲法本文下面去制衡總統的權力，因為以前的閣揆（任命）是要立法院通過的，更是行政院長與總統彼此之間制衡的權力。

黃國昌說，但現在行政院長已經不用得到國會同意，性質上是「總統任命就任命」，他反問稱，總統自己任命的行政院長，敢不副署總統要公布的法律，這是什麼民主笑話？這跟民主憲政機制的規定一點關係也沒有。

他聲稱，「這真正關涉的是賴清德想要獨裁、專制、想當皇帝，但是賴清德不想「背責任」，所以把鍋丟給不知道什麼時候要下台的卓榮泰，讓卓榮泰去不副署」。

黃國昌宣稱，民進黨玩政治，玩到連民主憲政的基本原理都不顧，行政院對於立法院三讀通過的法律，如果不認同就只有一條路「提覆議」，爾後若遭否決維持原決議時，他拜託賴總統、卓院長回去看一下中華民國憲法增修條文，就是閣揆必須接受，而不是行政院長還有權力選擇用不副署的方式來對抗，如果行政院長有權力用不副署的方式來對抗國會的話，那何必要提覆議？

他不滿地稱，「覆議的制度可以廢啦，不僅僅是覆議的制度可以廢了，權力監督制衡也可以廢了，民進黨政府就直接宣布，中華民國從民進黨、賴清德登基以後自此走上帝制，行政權獨大、國會三讀通過的法律，賴清德想執行就執行，不想執行可以不執行，這是哪門子的民主憲政？」

記者問到，關於《財劃法》的部分，《自由時報》報導府院高層已拍板不副署、不公布，這樣會成為一個憲政首例；另，停砍年金相關法案也朝不副署、不公布這個方向來規劃，請問主席看法？對此，黃國昌回應稱，「這個就是明明白白的在踐踏民主憲政，搞專制獨裁，這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為中華民國憲政史上最大的罪人」。

他批評稱，「在這個國家，每一個國民都要遵守法律，但賴清德跟卓榮泰可以決定，他要遵守什麼法律、不遵守什麼法律，這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德跟卓榮泰將在中華民國憲政史上留下永遠沒辦法被抹去的烙印，請他們三思，做這件事情非常嚴重」。

最後，黃國昌稱，「台灣曾經號稱亞洲最民主的國家，是華人民主的驕傲跟典範，如今這個華人民主的驕傲跟典範，就要由賴清德跟卓榮泰一起把它摧毀掉了，總統說了算、行政院長說了算，這絕對不是民主憲政，這是專制獨裁」。

不過，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今早受訪時回擊，面對立院現階段這麼多重大爭議法案、憲法法庭被癱瘓的狀態下，支持行政院在憲法規定的前提，做任何應該要做的因應對策。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧續指，也因此本週身兼民進黨主席的賴總統，召集黨內立委開會討論，他們會支持行政院推出的任何方式，希望政院能因應憲法規定之下，窮盡一切方式，來對抗白這種違憲、違法的立法。







