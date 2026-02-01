傳府院評估衛廣法3法「不副署」 立院人士：政治後座力不容小覷

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法。（本報資料照片）

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法，行政院第一時間表示將採合法合憲救濟手段，如今再傳出府院高層正在研擬是否「不副署」。立院人士分析指出，覆議成功機會渺小，若釋憲的話必須先讓法律生效，因此不副署確實是一反制途徑，但政治後座力不容小覷。

行政院長卓榮泰去年曾不副署立法院會再修正的《財政收支劃分法》，全面升高朝野衝突，如今再傳出府院高層也正在研擬不副署《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法。

立院人士指出，行政院口中所謂的「合憲救濟手段」無外乎就是覆議、釋憲、不副署。由於目前立法院正在整理議案，尚未送到行政院，若採取覆議的話，依朝野席次要過關難度高，他評估藍白合仍是新會期的主旋律；再者，若採釋憲與暫時處分的話，等於要先讓法律案生效，但等到憲法法庭判決需一段時間，這段時間民進黨政府若不執行，將面臨不依法行政的罵名。

立院人士直言，扣除覆議、釋憲外，對於執政黨而言，眼下最有利且有效的反制手段就是不副署，但一旦選擇不副署，不僅有憲政上的爭議，朝野關係絕對降到冰點，115年度中央政府總預算案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」也就幾乎沒有協商空間了，整體政治後座力不容小覷。

