傳府院財劃法不副署 學者：藍白一定繼續靠夭！只問一句「為什麼不倒閣？」

傳府院拍板財劃法不副署，李忠憲指出，接下來藍白一定還會繼續「靠夭」其實只要回一句話就好，既然批政府無能，那為什麼不倒閣？真正不敢面對選民檢驗的人，從來不是行政院。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 行政院提《財政收支劃分法》覆議案，遭藍白立委以人數優勢否決，傳出府院高層已拍板將「不副署、不公布」，停砍公教年金修法也規劃朝此方向辦理，遭到在野批「獨裁」。對此，成功大學教授李忠憲今（15）日直言，接下來，藍白一定還會繼續「靠夭」（無理取鬧之意）、繼續製造混亂，面對這些聲音，只要回一句話就好，既然批政府無能，那為什麼不倒閣？真正不敢面對選民檢驗的人，從來不是行政院。

李忠憲發文表示，行政院決定不副署，藍白也選擇不倒閣，這樣的僵局，很可能會一路持續到 2026，甚至拖到 2028。這不是意外，而是彼此都算計過的結果。行政權選擇冷處理，是因社會已充分感受到立法院的失序；而藍白不倒閣，則是因為他們並不想真正承擔重新接受選民檢驗的風險。

在這樣的局勢下，他認為，把「不副署、不公布、不執行」視為一種政策調節手段，未必是消極，而是避免制度進一步受損的止血方式。真正的問題是，除了政治宣傳、被動因應，以及等待 2026、2028 的選舉外，行政體系還是能主動採取行動因應。

「關鍵不在政治，而在國家安全，特別是資訊安全」，李忠憲強調，資訊安全不是技術問題，而是治理層級的問題。曾任行政院資訊安全稽核委員的他說，這段經驗讓他有很現實的感受，當資安治理的最高層級只停留在行政院，本身就偏低；但行政院也不能依《資通安全管理法》去稽核立法院，這不是行政怠惰，而是憲政分立與國會自治的界線。行政權不能進入立法權內部做稽核，否則反而構成擴權，傷害民主制度本身。

但不能「直接稽核立法院」，不代表國家在資訊安全上只能束手無策，李忠憲指出，真正的資安風險，從來不只在「組織內部」，風險管理不只發生在組織內部，而是發生在系統交界處。立法院與行政體系之間，存在大量的資料交換、系統介接與外包技術管道，而這些交界，本就屬於行政體系依法必須負責的資安範圍。

李忠憲說明，依《資通安全管理法》、政府採購相關規範，凡是承包中央機關資訊系統的廠商，都須依契約配合政府的資安管理、查核或第三方驗證。這不是在稽核立法院，而是在防止國安風險藏身於外包體系之中。行政院也完全有責任確保，由行政部門提供給立法院的資料、系統與管道，都已納入風險評估與資安控管。這是保護國家資料，不是干預國會運作。

「下一步該做的，是把資安治理『往上調』」，李忠憲指出，這些做法都只能算是止血，真正需要被認真面對的，是一個結構性問題：資訊安全的治理層級，是否該正式上調到總統府？當資訊戰、滲透與認知作戰已經成為國安常態，把資安只當成行政技術問題，本身就是風險，「資訊安全不是哪個部會的業務，而是國家安全的一部分」。

