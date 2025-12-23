傳府院高層關說大法官 黃國昌赴北檢告發不法關說罪

黃國昌到北檢告發府院高層。廖瑞祥攝



憲法法庭上週認定，藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，其中3名大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美未出席評議，並指憲法法庭組成不合法。對於有媒體揭露，府院在今年大罷免期間，曾請與蔡宗珍有深交的黨政高層出面溝通，但顯然踢到「鐵板」，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（12/23）天表示，此舉明顯違反「不法關說罪」，他會到北檢告發，而且總統府、行政院應說明清楚，負起政治責任、請辭下台。

憲法法庭上週認定，藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正案的立法程序有重大瑕疵，且違反《憲法》分立原則，判決違憲，意味憲法法庭復活，不過蔡宗珍等3位大法官未出席評議，並指憲法法庭組成不合法。《上報》隨後揭露，府院在今年大罷免期間，曾請與蔡宗珍有深交的黨政高層出面溝通，但顯然踢到「鐵板」。

民眾黨團今早召開「揪出法治崩壞 踐踏民主的幕後藏鏡人」記者會，黃國昌表示，上週五憲法法庭透過非法組織，由5位「司法獨夫」作出無效判決，5人之中，蔡彩貞還有一點廉恥，在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人還是執意作出判決。他說，總統賴清德早已違反《憲訴法》需要2個月內提出大法官人選名單的規定，而且賴已經沒有補提名的動機，因為未來只要這5位司法獨夫繼續硬幹就好。

黃國昌強調，去年年底立院三讀《財劃法》，行政院今年一月提出覆議被否決，5位司法獨夫拖了一年突然跳出來說違憲，「昨天看到新聞才恍然大悟，原來過去這幾個月是在關說司法。」

黃國昌指出，憲法法庭違法召開，被3名大法官提出不同意見書後，側翼、網軍、媒體開始拼命攻擊蔡宗珍等3位大法官，竟然在報導中寫到：「大罷免時，府院請黨政高層與其溝通踢鐵板。」他質問，總統府、行政院，是誰找誰去跟蔡宗珍溝通？執政黨關說司法，還毫不避諱寫出來。

對於總統府表示不回應，黃國昌不滿表示，「這是可以不回應的嗎？」現在連大法官都可以找人溝通，「這不是關說什麼是關說？」他批評，府院如今敢高調關說司法，是把無權無勢的小老百姓當賤民？民主憲政國家何時墮落到如此可恥的程度？

黃國昌指出，陸委會前主委邱太三為富商關說逃漏稅，當時還沒有「不法關說罪」，因此邱太三才能辭職下台就脫身，但人民痛恨有權有勢者將手伸入司法指揮檢調、關說法官，所以民眾黨團主導「不法關說罪」修法已經在5月13日三讀通過並經過總統府公告，也就是關說司法在今日台灣是刑事犯罪行為，北檢應立即啟動偵辦調查。

黃國昌呼籲，蔡宗珍應維護司法獨立，公開說明是誰關說，北檢也別「跪」那麼快，最起碼先請蔡宗珍說明。

