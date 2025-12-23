傳府院高層關說大法官 黃國昌轟「臭不可聞」將赴北檢遞告發狀

針對傳出府院高層關說大法官，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（23日）砲轟，「臭不可聞」，自己最痛恨的就是關說司法。（圖／李智為攝）

憲法法庭5位大法官日前宣告藍白去年強推的《憲訴法》違憲、即起失效，另3位大法官蔡宗珍等人則拒絕參與評議。有媒體報導指府院在今年大罷免期間，曾請與蔡宗珍有深交的黨政高層出面溝通，但顯然踢到「鐵板」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（23日）砲轟，「臭不可聞！」自己最痛恨的就是關說司法，他公開呼籲北檢立即偵辦調查，並請蔡宗珍公開說明，「到底是誰去跟妳關說？」

黃國昌今天一早舉行記者會表示，中華民國的憲法法庭，透過不合法的組織，由５位綠色司法屠夫，自己做了無效判決，自上週五以來，社會已清楚感受到憤怒情緒。

黃國昌指出，民眾黨在第一時間召開記者會回應時就已清楚說明，這5位大法官不僅不遵守立院三讀修正後的法律，連修正前的也不遵守，其中蔡宗珍也自己在意見書中承認，5位大法官並沒有達到3分之2門檻。

黃國昌直言，這5位大法官自己也知道人數不夠，卻仍執意做出判決，而這樣的結果，只會讓總統賴清德更沒有任何動機補提名大法官，「賴清德何必補提名，就讓這5個聽話的鷹犬繼續幹下去就好了」。

黃國昌接著引述媒體報導指出，在大罷免攻防期間，憲法法庭3名大法官同一戰線，府院隨即請和蔡中正有深交的黨政高層與其溝通，「總統府、行政院，是誰下令？誰找誰去跟蔡宗珍溝通？」

黃國昌痛批，「臭不可聞」，自己最痛恨的就是關說司法，有權有勢的人把手伸進司法已經讓人受不了，關說法官更是可惡，如今甚至連大法官都成為政治介入對象。

黃國昌回顧，過去前法務部長邱太三曾因關說司法事件請辭下台，民進黨長年跳票、不願制定不法關說罪，就是因為他們自己一天到晚都在關說司法。2023年幾萬個憤怒的公民頂著大太陽抗議，在野黨今年聯手幫民進黨實現承諾，三讀通過不法關說罪，賴清德也已公布，關說司法是刑事犯罪行為。

黃國昌喊話，請北檢立即偵辦調查，他也酸說，「大家都知道現在的北檢，看到綠色大官，自己就先跪下來，只差沒有趴下去舔而已」，大家就等著看，綠色司法、北檢雙標到什麼程度。

最後，黃國昌說，他要公開呼籲身為大法官的蔡宗珍，對維護司法權的獨立負有法律義務跟責任，因此要請她公開說明，「到底是誰去跟妳關說？」而他也宣布將於記者會結束後，親自前往台北地檢署遞交告發狀。



