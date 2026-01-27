傳張又俠洩核武機密落馬 鄧聿文：當小說看看就好

海外中國時政評論員普遍認為，中共中央軍委副主席張又俠被捕，應該是「政治問題」，是「怠慢了習近平」。

大陸中共中央軍委副主席張又俠落馬，美國華爾街日報指張又俠除了被控濫用職權收賄，還向美國洩露大陸核武器的核心技術數據。不過，知名中國時政評論員鄧聿文不認同，「把它當小說看看就可以了」，更曝光被拔官關鍵原因。（葉柏毅報導）

知名中國時政評論員鄧聿文，在他的個人社交平台發文指出，說張又俠向美國通報中國核武庫數量，「把它當作小說讀讀就可以」。鄧聿文指出，中共解放軍報25日的社論，已經對張又俠做了「五個嚴重」的政治指控，不怕再加上「洩露國家軍事情報秘密」這一條。

廣告 廣告

此外，最早在網路上披露張又俠落馬消息的評論員蔡慎坤，也在社交平台發文表示，這種指控在邏輯上經不起任何推敲，試問美國拿什麼來交換張又俠的所謂重要情報？更何況美國情報部門根本拿不出這筆錢。

鄧聿文指出，如果細讀解放軍報25日社論，這篇社論的措辭極其嚴厲，指控張又俠犯了五個「嚴重」錯誤，其中最值得注意的「嚴重」，是「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」這條。也就是張又俠被捕，是因為政治問題，是因為習近平把解放軍變成了習家軍，而這種轉變，在解放軍高層裡頭，是有很大不滿的。估計是背後說了一些不中聽的話，做了一些小動作，或者對習近平的某個指令有些怠慢，讓習近平感受到權威受到挑戰，從而要把他們清除，以使得解放軍每一個人，都知道在軍隊裡，要絕對服從誰的指令。