傳張又俠被拿下「解放軍陷混亂」 不服習近平爆辭職潮

大陸中心／倪譽瑋報導

傳出中央軍委副主席張又俠被捕，身邊部隊疑與公安發生火拼。（圖／翻攝自央視）

先前外媒指稱，中國共產黨中央軍事委員會副主席張又俠涉嫌洩露核武機密與貪腐遭整肅；如今又有退役軍官爆料，張又俠已被公安拿下，引發多數軍中人士對中國國家主席習近平的不滿，對於他的政令「哼哼哈哈」地敷衍，部分軍官選擇遞交辭呈，解放軍可謂「已經亂了套」。但目前中國官方未針對傳聞發聲，無法核實真實性。

退役軍官稱「張又俠被捕」 中共軍隊陷入混亂

26日《大紀元》引述時事評論員真飛的說法，有中共第31集團軍（原苗華、何衛東所在部隊）退役軍官爆料，張又俠已被中共當局逮捕，現場疑似發生火拼，公安部隊壓制了張又俠的雪豹突擊隊警衛，張又俠被捕後，中共軍隊內部「已經亂了套」，因為資深的張又俠竟然被「輕鬆拿下。」

該退役軍官還說，目前各集團軍軍長拒絕表態支持習近平，軍隊呈現「消極抵抗」狀態，為避免引火燒身，面對習近平要求表態支持，軍長們普遍保持沉默。該軍官解析，軍隊講究資歷和義氣，張又俠軍中威望極高，沒人願意率先「倒戈」習近平，甚至有團處級以上軍官遞交辭呈或「轉業報告」的狀況。

傳共軍不願服從習近平 無法核實真實性

該軍官透露，軍中普遍認為習近平「太卑鄙」、「沒威信」，當前軍隊陷入混亂，習近平的政令根本執行不了，指令從上往下走，下層最多「哼哼哈哈」地敷衍；他直言，習近平用張又俠打前中央政治局常務委員周永康、處分上將徐才厚後又拿掉張又俠，「大家根本沒辦法信任他（習近平）」。

關於軍隊是否會反習近平？該軍官認為，張又俠在高層的心腹不多，目前也許「沒有頭了」，但如果軍中有威望高的人帶頭，解放軍全軍很有可能會跟公安部展開大戰，他預計，10天至半個月內「會有大事發生」。不過上述爆料未獲任何中國官方單位證實，真實性無法核實。

