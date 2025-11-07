傳張忠謀協助喬北士科T17、T18土地 黃仁勳首度回應

輝達已確定選擇北士科的 T17、T18 基地設立海外總部，然而，先前卻有消息指出，新壽之所以願意放手促使輝達落腳，是在台積電創辦人張忠謀與宏碁創辦人施振榮的勸說下才答應。針對此事，今日下午剛抵台的輝達執行長黃仁勳首次對媒體做出回應。

黃仁勳表示，自己不清楚，但並不感到意外，因為很多人都希望輝達的海外總部能設在台北。他也提到，這次行程不會與台北市長蔣萬安碰面。

黃仁勳指出，台北有許多輝達員工，但現有辦公空間過於狹小，因此公司需要更多空間。他希望土地爭議能盡快解決，並且在台北蓋一棟漂亮的總部。

據《 中央社》報導，黃仁勳說，這次回台是因為「生意非常好」（business is very strong），特地來台感謝台積電的夥伴，「台積電為我們做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們」，他將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。

