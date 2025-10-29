傳張忠謀、施振榮力勸吳東亮 新壽點頭放手促輝達落腳北士科

據傳新壽22日之所以突然點頭放手，關鍵在於國內科技業大老的相繼勸說，成功說服吳東亮。（本刊資料照）

卡關許久後，台北市長蔣萬安昨（29日）終於宣布，美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，副市長李四川表示，最快下週會盡快與擁有地上權的新光人壽解約。據傳新壽22日之所以突然點頭放手，關鍵在於國內科技業大老的相繼力勸，成功說服台新新光金控董事長吳東亮。

新壽上週突然開記者會宣布，願在北士府同意返還新壽支付相關成本前提下，與北士府合意解除地上權契約，讓輝達順利進駐，以國家最大公益為考量，主動化解僵局。

廣告 廣告

根據《民報》報導，新壽態度突然大轉彎，真正關鍵在於國內科技業大老成功說服吳東亮，當中包含宏碁集團創辦人施振榮、台積電創辦人張忠謀，提及AI對台灣發展的重要性，讓吳東亮最後一刻決定鬆手。

新壽高層透露，下週力拚與台北市府解約，說法與北市府一致，而拿回的錢差不多就是外界推估的40億元左右，補償金部分不論多寡都將建議董事會捐出。

親近吳東亮人士也稱，新壽只求拿回當初權利金、租金等成本，吳東亮已下令展現誠意，避免談判過於冗長，連規劃設計費用都沒打算討回。

更多鏡週刊報導

「三角關係」塵埃落定！輝達落腳北士科成定局 新壽與北市府對接啟動了

「輝達總部確定在T17、T18」 蔣萬安：北市府盡快啟動行政程序

輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知道什麼原因耽擱了