傳張忠謀、施振榮勸說新壽才放手 前台積電工程師：太丟臉了

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，外傳出新壽決定放手，是因為台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說，北市議員、前台積電工程師曾獻瑩直言，「如果是真的，真的太丟臉了。」（台北市議員曾獻瑩提供／張珈瑄台北傳真）

台北市長蔣萬安29日宣布，輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，據悉新壽30也日向北市府報價初步成本共約40億元。而外傳出新壽最後決定放手，是因為台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮出面勸說，北市議員曾獻瑩則直言，「如果是真的，真的太丟臉了」，國內大型企業應主動為國家長遠利益著想，而非被勸才行動。

據了解，新壽30日向北市府報價初步成本，包括權利金、租金32億元，加上部分已施作項目8億元，共約40億元。

廣告 廣告

曾獻瑩表示，總額約40億元屬合理範圍，金額與市府原先預估的5至8億元成本相符，加上前期繳納的權利金租金，整體來看屬於合理範圍。市府應依法審核新壽提出的成本明細與憑證，確保程序公開透明，讓社會信任市府在輝達進駐案中的處理過程。

另針對外傳新壽是在張忠謀、施振榮等科技界大老勸說下才願意放手，身為前台積電工程師的曾獻瑩說，「如果是真的，真的太丟臉了」，他強調，國內大型企業應該明白什麼才是對台灣最好的選擇，應主動為國家長遠利益著想，而非被勸才行動。

【連回中時新聞網原文】