傳張顯耀總督導南部選情引發王金平不滿 鄭麗文急修補關係澄清邀王出任「最高顧問」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

前立法院長王金平21日中午在高雄漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，包括國民黨副主席兼秘書長李乾龍、參選高雄市長的藍委柯志恩都受邀出席，卻不見國民黨主席鄭麗文，王金平還說出「柯志恩才代表國民黨」之語，傳出是因黨中央任命前藍委張顯耀出任國民黨副主席及督導南部縣市選情的黨內人事消息，引發王與地方藍軍不滿。鄭麗文今（24）日也為此在中常會上作出澄清，並將邀王金平擔任國民黨最高顧問。

前立法院長王金平21日中午在高雄漢來飯店舉辦從政50年感恩餐會，未邀國民黨主席鄭麗文，還說「柯志恩才代表國民黨」，傳出是因黨中央任命前藍委張顯耀出任國民黨副主席及督導南部縣市選情的人事案引起不滿。（圖／資料照）

張顯耀人事消息曝光後傳出引發地方不滿，國民黨副主席兼秘書長李乾龍當天受訪也強調，相關人事還未定，要由中常會通過，不久後國民黨內確認，張顯耀僅出任國民黨智庫執行長。

鄭麗文說，她昨天下午在副主席兼秘書長李乾龍陪同下，特別拜會前立法院長王金平，主要目的是邀請王擔任國民黨最高顧問。王金平從政50年，對國民黨的貢獻卓著，在台灣人脈廣闊，希望王院長繼續對中國國民黨做出持續貢獻，王金平以非常願意為國民黨盡一份心力。

鄭麗文也說，她擔任國民黨不分區立委，受到王很大的提攜造顧，所以特別約在昨天見面。王金平週日在高雄舉辦感恩餐會，引起一些不必要的誤會，他還主動詢問，要不要發新聞稿澄清，鄭麗文則說，在中常會說明比較快。

鄭麗文解釋，王金平在高雄餐會，事先做過很多討論，要以在地為主，所以才說以「黨部主委柯志恩代表國民黨」，如果邀請現任黨主席，也要邀請歷任國民黨主席，讓規模增加，有違不希望鋪張的原意，所以定調高雄在地。

鄭麗文說，因為王院長在政壇特殊的地位跟高度，所以她早就約好昨天請院長出任最高顧問；上周二晚上也有立法院同屆立委跟王金平的餐會，她常常跟王金平見面，不需要特別星期天還特別一趟。

鄭麗文強調，王金平多次告訴她，退休之後最重要的使命跟願望，就是促進台灣內部的和諧團結，全力推動兩岸和平，她也非常認同，台灣內部不能再內耗、對立、莫須有的仇恨，昨天對王金平提出邀請，王也一口答應，明年１月初就會正式請王出任國民黨最高顧問。

