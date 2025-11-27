傳徐春鶯因2022年幫站台遭羈押禁見 黃珊珊辦公室回應了

民眾黨立委黃珊珊。（中時資料照，民眾黨團提供）

2024年原本要被民眾黨列入不分區名單的「陸配」徐春鶯，27日被新北地院以涉犯《反滲透法》、《銀行法》及詐欺等罪嫌裁定羈押禁見，其中涉犯《反滲透法》部分，外傳是因2022年替時任台北市長候選人、現任白委黃珊珊站台。對此，黃珊珊國會辦公室晚間回應，如今檢方調查情況未明，未免先入為主，尊重司法程序。

針對外傳現任民眾黨新住民委員會主委徐春鶯因2022年替黃珊珊站台，27日被以《反滲透法》遭羈押禁見一事，黃珊珊國會辦公室晚間回應，徐春鶯長期關心公共事務，為新住民權益發聲出力有目共睹。

廣告 廣告

黃珊珊國會辦公室指出，如今檢方調查，情況未明，為免先入為主，以偏概全，敝辦尊重司法程序，但求結果勿枉勿縱，真相早日大白。

【看原文連結】