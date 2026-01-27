傳徐欣瑩為七三制拍桌？胞弟徐世勳還原現場：無桌可拍

立委徐欣瑩胞弟、現任台北市環保局長徐世勳在網路節目為姊姊澄清，強調2次協調會根本沒有桌子可拍。（本報資料照）

新竹縣長國民黨初選，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，針對有黨內人士批評，徐欣瑩在協調會時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」，徐欣瑩胞弟、現任台北市環保局長徐世勳在網路節目為姊姊澄清，強調2次協調會根本沒有桌子可拍。

有黨內人士批評，徐欣瑩在全民調上有一定優勢，但黨主席鄭麗文已定調採取7成民調、3成黨員投票的「73制」，讓徐欣瑩感到不滿，先前協調會時更是情緒激動，還幾度拍桌；且民國112年徐欣瑩、林思銘參選立委時，雙雙在國民黨提名會議中承諾不選縣長，如今卻出爾反爾。

對此，徐世勳在節目上指出，第1次協調他本人與立委林思銘均在場，徐欣瑩全程態度平和，且她平常都很理性，更何況現場都是黨籍大佬及長輩，怎麼會拍桌？第2次協調徐欣瑩還是和顏悅色，現場座位前方是空的、沒有桌子，根本無桌可拍。

更重要的是，徐世勳也強調，2次協調時，黨內尚未提出初選機制要採「七三制」的說法，黨主席鄭麗文也尚未提及此方案，「七三制都還沒出現，哪來為七三制拍桌？」直言若硬要連結，等同暗示徐欣瑩具「未卜先知」能力，「這顯然不合理」。

至於徐欣瑩承諾不選縣長一事，徐世勳則說，徐欣瑩在112年爭取立委黨內提名時，情勢明朗，當時同黨立委林為洲大器禮讓，使徐欣瑩很快獲得黨中央提名，無須、亦無動機交換條件，「根本沒有什麼承諾或交換」。

徐世勳也說，徐欣瑩也曾問林思銘何時有這個會議？林思銘也表示沒有印象。徐世勳強調，在此背景下，所謂「徐欣瑩、林思銘曾承諾不選縣長」的說法「根本沒有依據」，呼籲外界勿以臆測或道聽塗說誤導輿論。

徐世勳強調，黨內協調應回到事實基礎與公平程序，不應以失真的傳言傷害聲譽。他強調，徐欣瑩投入公共事務多年，面對黨內提名程序「只希望有公平的初選」，對於被貼上「拍桌」或「先前已承諾」等標籤，盼藉由公開說明，讓大眾了解事情全貌。

