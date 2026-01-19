傳徵召何志偉參選桃園市長 民進黨：完全沒有討論

（中央社記者葉素萍台北19日電）媒體報導，民進黨將在1月底徵召總統府副秘書長何志偉參選桃園市長，出戰現任國民黨籍桃園市長張善政。不過，民進黨發言人吳崢今天說，選對會開了這麼多次會議，迄今為止「完全沒有討論」。

民進黨上週已完成高雄市、台南市、嘉義縣3縣市長初選民調，民進黨今天召開選對會。

吳崢會後轉述指出，選對會建議中執會本週開會時，依照初選民調結果，在嘉義縣提名立委蔡易餘代表民進黨參選嘉義縣長，在台南市提名立委陳亭妃代表民進黨參選台南市長，在高雄市提名立委賴瑞隆代表民進黨參選高雄市長。

外界關注民進黨在台北市、桃園市的布局，不過，吳崢說，今天選對會並沒有針對北桃人選做相關討論。

媒體今天報導，民進黨將在1月底徵召何志偉參選桃園市長，出戰現任市長張善政。吳崢表示，選對會開了這麼多次會議，迄今為止「完全沒有討論」。

另外，與會人士表示，今天選對會花比較多時間在討論各直轄市議員初選的選務。

民進黨先前在直轄市及縣市長初選有「禁大咖條款」，總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰以及選對會委員等相關的圖像、影音、簽名等個人資料，參選人在完成提名程序前不得使用，如果已經使用應該予以下架。

與會人士說，選對會今天討論並達成共識，議員初選「沒有禁大咖條款」，除了中央黨部黨工有受規範、要維持選務中立之外，其他包括總統、副總統、院長、選對會成員的圖像、影音、簽名「只要徵得當事人同意就可以使用」。（編輯：蔡素蓉）1150119