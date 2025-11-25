傳徵護理助理！歸亞蕾遭轟「5.5萬薪水太低」回應了 揭真實狀況

徵護理助理？歸亞蕾澄清了，揭身體真實狀況。（圖／TVBS）

資深女星歸亞蕾近期返台拍攝新電影《拾光》，在台灣待了約一個半月，與寇世勳合作演出以阿茲海默症為主題的故事。81歲的歸亞蕾平時在美國與丈夫和子女定居，近年大多參與大陸影視作品。然而，她此次來台期間被周刊報導指稱徵求短期助理，提供5.5萬元薪資但要求應徵者需具備護理師執照，引發網友熱議認為薪資過低，對此歸亞蕾在殺青記者會上特別出面澄清。

徵護理助理？歸亞蕾澄清了，揭身體真實狀況。（圖／TVBS）

歸亞蕾在記者會上強調這是一場誤會，她表示：「我沒有要找一個所謂的懂得護理的助理，沒這回事。我覺得護理的職業是非常的值得尊敬，所以不符合事實的事情。」她解釋確實需要徵求人員協助在台灣片場的工作，如拿水、拿便當等庶務處理，但從未提出需要護理執照的要求。

廣告 廣告

歸亞蕾久違返台拍電影，演阿茲海默症故事。（圖／TVBS）

針對自身健康狀況，歸亞蕾特別強調：「我的身體非常非常的好，我非常注意養生。」她表示自己身體相當硬朗，並不需要護理方面的協助。歸亞蕾還透露：「就算我出來拍戲，我有一個真正的助理，就是我的老公。」她的丈夫此次也一同來台，在她下戲後會幫忙準備便當並照顧她。

遭爆徵「醫護助理」，歸亞蕾澄清：誤會一場。（圖／TVBS）

歸亞蕾分享了她在美國的養生習慣，包括早餐會吃生菜沙拉、喝咖啡、吃麵包和水煮蛋等健康飲食。對於這次久違接演台灣電影的經驗，她表示：「導演說他21天拍完，可是我卻感覺我從到台灣、到台北拍完我花了60天的時間。」也希望民眾關注的焦點能放在新戲的正向宣傳上，避免產生誤會或負面新聞。

更多 TVBS 報導

《明星開拍中》記者會90度鞠躬道歉！Lulu、陳漢典遭起鬨辦婚禮崩潰：放過我

寵物電動車爭議延燒！ 議員、業者隔空互槓開撕

《監所男子囚生記》真監獄拍攝！劉以豪嗆施名帥「很煩」 楊祐寧帶頭作亂

大陸國台辦加碼對台宣傳！連續兩周新發言人陸續亮相

