傳愛不中斷!！盧廣仲首任家扶愛心大使 關懷弱勢兒少

財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導



家扶基金會連續第七年在業者支助下，舉辦「傳愛過好年」，這次邀請藝人盧廣仲擔任愛心大使，找來曾接受扶助的孩子上台分享成長歷程，希望用實際行動關懷弱勢兒少，鼓勵更多孩子勇敢走下去。

主持人 黃豪平：「掌聲歡迎廣仲小隊長」。



身穿白色T-shirt 搭配牛仔褲，藝人盧廣仲受邀擔任家扶基金會「傳愛過好年」愛心大使，帶領活動邁入第七年。

傳愛不中斷！ 盧廣仲首任家扶愛心大使 幫助弱勢兒少

傳愛不中斷！ 盧廣仲首任家扶愛心大使 幫助弱勢兒少。(圖／民視財經網)

愛心大使 盧廣仲：「可以有自己的貢獻跟自己分享的方式，所以這次可以擔任這個愛心大使，我覺得非常的開心，因為可以讓更多人發現到，其實社會的某一個角落有這樣子的這麼多的小朋友，就是等待大家的幫助」。





現場邀請曾接受扶助的兒少阿辰，分享自己的成長歷程，在老師與朋友的鼓勵陪伴下，他慢慢找回自信，如今就讀大學二年級的他，選擇社工系，希望以自身經歷，幫助到他人。





家扶兒少 阿辰：「找到別人的優勢跟別人的弱勢 ，然後針對弱勢，去幫忙的補強，然後針對優勢的話可以去推動他，然後讓他的優勢可以展現出來」。

唱出自創饒舌歌曲，這位同樣是受到家扶基金會幫助的孩子阿弦，選擇用音樂，說出自己的故事， 令在場所有人感動不已。





家扶基金會執行長 周大堯：「超過九成以上的兒少，都自己很清楚的表達，他們家庭的經濟狀況確實是有一些困難的，幫助更多的兒少，能夠重新以更健康的心態，去面對整個社會的一個環境 」。





基金會執行長呼籲國人伸出援手，給予幫助也給予陪伴，讓每個孩子都能在愛與支持中，迎接新的一年。





