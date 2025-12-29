傳愛不分界！ 山達基教會北中南同步分享《快樂之道》手冊助人心安定

【互傳媒／記者 范家豪／高雄報導】 近期社會氛圍略顯緊繃，人與人之間的互動與信任感備受關注，如何在日常生活中培養彼此尊重與善意，成為許多人共同思考的課題。基於對社會和諧與人心安定的關懷，山達基教會特別於聖誕期間，在台北、台中、嘉義、高雄等地同步發起《快樂之道》小手冊分享行動，希望透過簡單易行的生活道德原則，鼓勵民眾從自身做起，建立正向互動，為社會累積更多溫暖力量。

山達基教會全國公關事務長王麗君指出，《快樂之道》為教會創始人 L. 羅恩 賀伯特所撰寫的非宗教性著作，內容以 21 條生活道德準則為核心，涵蓋尊重他人、關心身邊的人以及負責任的生活態度等。山達基教會強調，此次分享行動延續了教會長期推動品格教育與社會關懷的理念，希望提供一個溫和且正向的行動選項，邀請更多民眾共同為打造尊重、包容與祥和的社會環境盡一份心力。

廣告 廣告

▲此次行動採取走入社區直接傳遞友善與理解的普世價值。（圖／山達基教會）

活動過程中亦獲得民眾熱烈回饋。有學生在收到手冊後表示，內容對於處理人際關係有所幫助，希望能多索取幾本分享給社團同學。山達基教會志工服務隊隊長林俊良表示，期盼透過小手冊的傳遞，讓善意能在日常生活中被看見、被實踐。此次行動採取走入社區、貼近民眾的方式，透過面對面的互動，直接傳遞友善與理解的普世價值。

▲在北中南等地同步發起《快樂之道》手冊分享行動。（圖／山達基教會）

山達基教會最後補充，《快樂之道》所倡導的理念不分宗教與年齡，皆可在日常生活中實踐。希望藉由聖誕期間的分享行動，讓更多人感受到關懷與祝福，為社會注入穩定而正向的力量。未來也將持續推廣相關品格教育，讓這份守護社會祥和的承諾持續發酵，共創互信互助的美好社會。