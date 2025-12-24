傳愛第九年 台南大員皇冠假日酒店為 432 位偏鄉孩童圓夢

▲長平國小舞蹈演出 。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】自 2017 年起，酒店每年於平安夜認領偏鄉學童的聖誕心願，並邀請孩子們走進酒店共度佳節，透過音樂、表演與禮物，為孩子們留下難忘的節慶回憶，至今已連續第九年不間斷。

回顧「傳愛．圓夢」計畫歷年足跡，2017 年前往東山區聖賢國小，為 66 名孩童圓夢；2018 年至後壁區樹人國小，完成 64 名孩童的聖誕心願；2019 年前往新化區口埤實驗小學，為 72 名孩童點亮期待；2020 年前往南化區玉山國小，完成 26 名孩童的心願；2021 年至南化區北寮國小，為 55 名孩童送上祝福；2022 年前往東山區吉貝耍國小，完成 42 名孩童的聖誕願望；2023 年至將軍區將軍國小，為 36 名孩童圓夢；2024 年前往北門區北門國小，實現 37 名孩童的聖誕期待。至 2025 年，活動來到將軍區 長平國小，再度完成 34 名孩子的心願，累計九年已為 432 位偏鄉學童 點亮聖誕的希望。

廣告 廣告

長平國小位於 台南市將軍區西北隅，學區為長沙村，鄰近海岸，村民多以近海漁撈、沿岸捕撈等漁業相關產業為生，並兼以手工業維持生計，生活型態與自然環境緊密相連。隨著少子化趨勢，學生人數僅剩34人，雖然校園規模不大，卻讓師生之間能有更緊密的互動與陪伴。學校長期致力於多元教學與生活教育，透過藝術、體育與地方文化課程，協助孩子建立自信，並在有限資源中找到屬於自己的舞台。

▲北門國小木箱鼓演出。

今年平安夜活動於酒店大廳溫馨登場，現場首先由去年圓夢學校 北門國小 的孩子們帶來節奏明快的木箱鼓演出，為活動揭開熱鬧序幕；隨後登場的，則是今年圓夢學校長平國小 的民俗舞蹈演出，孩子們以整齊而充滿情感的舞步，展現長時間練習的成果，此次長平國小所帶來的民俗舞蹈演出，正是學校長期深耕藝術教育的成果展現。

平安夜當晚，孩子們站上酒店舞台，自信完成演出，也讓觀眾看見教育帶來的改變。除了學童演出外，活動現場亦邀請 台南應用科技大學音樂系薩克斯風重奏團帶來多首經典曲目，悠揚的旋律在酒店大廳中流轉，為平安夜增添濃厚的節慶氛圍。

台南大員皇冠假日酒店表示，「傳愛．圓夢」不只是一場年度平安夜活動，更是一份長期投入的承諾。透過同仁認領學童心願、準備禮物，並邀請孩子走進城市空間體驗不同的學習場域，期望讓孩子感受到被重視與被支持的力量。未來，酒店將持續把愛送進校園，讓關懷的足跡走進更多地方，陪伴孩子在成長的道路上勇敢前行，讓這份溫暖在城市中持續延續。

▲台南應用科技大學薩克斯風重奏。