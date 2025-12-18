「傳愛行善 惜物續緣」致用高中主辦愛心二手義賣小市集

致用高中舉辦「傳愛行善 惜物續緣」愛心義賣小市集活動，師生參加踴躍，所得收益實際捐助弱勢團體。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

致用高中昨日舉辦「傳愛行善 惜物續緣」愛心義賣小市集活動，透過號召全體教師與學生捐出家中閒置、仍可使用的物品，利用義賣方式重新流通，培養學生關懷社會的同理心，並落實惜物愛物、資源循環的理念。活動結合 SDGs 「責任消費與生產」做法，透過實際行動讓學生理解永續並非口號，而是能從日常生活中實踐的責任並且實際捐助弱勢團體，學生也能學習把關懷化為具體行動，理解「行善是一種力量，而每個人都能成為那份力量」。

廣告 廣告

鄒紹騰校長表示：「此次活動相當有意義，一件件承載溫度的二手物品，化為實際幫助他人的愛心力量，讓校園洋溢著溫暖與善意。」他肯定此次愛心二手義賣小市集的用心，讓學生不僅學習到環境保護與資源循環的重要性，更在實際參與中培養同理心與公民責任感。鄒校長也提到，許多家長與國中老師都關心學生升上高中後的發展，這樣的活動正好展現了致用高中在品格教育與學生陪伴上的用心。他說：「全人教育的理念，將品格教育融入校園生活情境中，引導學生在真實情境中學習負責、感恩與付出，培養未來能為社會帶來正向影響的公民素養。」

活動過程中，從物品募集、整理分類到義賣當日的攤位服務，皆由師生共同參與，學生志工主動投入服務與協助，以及班聯會成員協助布置會場，增添活動的熱絡氣氛，在這過程中，學生不僅學習到團隊合作與溝通，更透過真實任務與社會互動培養自我覺察、同理心、人際關係技巧等 SEL 核心能力。餐飲技術科三年甲班學生林玉珊分享說：「我原本以為只是把不用的東西拿來賣掉，但當我看到有人真的需要這些物品時，我突然覺得，我的小小動作好像也可以幫助別人，這感覺很特別。」學生真實的心聲讓活動不僅止於義賣，而是一堂讓學生真正體會到「同理心、分享與責任」的品格教育課程，也落實了 SEL 所強調的情緒理解、助人行動與負責任的決策能力。

鄒校長指出：美術老師鄭以敬老師近日將帶致用高中照服一甲學生前往東陽附幼進行聖誕節手作活動，他也特別挑選部分義賣中募集到的玩偶送給小朋友，帶給孩童溫暖與希望。這樣的行動，不僅是單純的物資分享，更是引導學生透過實際服務培養 社會意識、情緒管理與關懷他人的能力，與 SEL 精神高度契合。