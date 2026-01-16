傳愛26年不間斷 松嶺鬥茶協會捐南投家扶茶葉

南投縣松嶺鬥茶協會長年致力推廣茶文化，並以實際行動關懷在地弱勢家庭，連續二十六年舉辦「捐茶做愛心」公益活動，展現企業與民間團體回饋社會的溫暖力量。今年松嶺鬥茶協會於南投市南島婚宴會館舉行會長交接暨茶葉捐贈儀式，將滿載會友心意的優質茶葉捐贈予南投家扶中心，協助籌募扶幼專款。

松嶺鬥茶協會新任會長連瑋民表示，協會多年來除持續推廣優質茶文化外，也始終秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，號召會友投入公益行列，為社會注入更多正向能量。此次捐贈的茶葉，皆由會友們親自用心製作，希望透過茶葉的溫潤香氣，為弱勢家庭帶來支持與溫暖。

廣告 廣告

本次活動共募集茶葉四百二十七點七五斤、大小茶葉禮盒十五盒及茶包九十包，成果豐碩。南投家扶扶幼主委陳學堂特別感謝松嶺鬥茶協會於每年茶葉收成之餘，號召會友與茶農響應「募集好茶?送愛到家扶」活動，將茶香轉化為實際的愛心力量。

中心主任李雅婷也代表扶助兒少致贈感謝狀，感謝松嶺鬥茶協會長年來的支持與陪伴。此次募集之茶葉，將由南投家扶中心進行義賣，所得全數用於扶助縣內近三千位經濟弱勢兒童與家庭，協助其穩定基本生活所需。

李主任表示，感謝第二十七屆會長林睦祥、第二十八屆理事長連瑋民以及全體會友與善心人士長期以來對南投家扶的肯定與協助，使中心在推動扶幼工作上更加順利，家扶也會持續秉持「脫貧自立」的核心理念，提供多元職業培訓與能力培力機會，陪伴孩子培養技能、建立自信，勇敢翻轉困境、邁向未來。

南投家扶中心誠摯邀請喜愛品茗的民眾及公司行號踴躍支持義購茶葉，不只齊力推廣優質在地農產，大家的每一份善意都能成為孩子成長路上的重要支持。訂購及洽詢請電洽南投家扶中心（049-2222080），或郵政劃撥帳號00271611，戶名「南投家扶中心」，請註明「義購茶葉」，一同以茶傳愛，為孩子的未來注入希望。