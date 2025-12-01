傳我擬再向美採購愛三飛彈 防長：有助防空皆潛在籌購項目

愛國者二型防空飛彈劃破天際，短短幾秒就命中目標。

對美採購的愛國者飛彈是台灣防空主力之一，而總統賴清德提出1.25兆國防特別預算跟「台灣之盾」構想後，傳出國防部正在跟AIT研擬首批9項對美軍購內容，包含第4套、且具備美軍現役整合戰鬥指揮系統（ICBS）的愛三飛彈。

國防部長顧立雄表示，「具體的案項等等，在美方還沒有知會國會之前，我們就不對外再公開地說明，凡是有助於這樣子的整體防空目標的能力達成，都是我們未來籌購的潛在項目。」

廣告 廣告

國軍目前有9個愛國者飛彈連，部署在北中南，如果順利採購第4套愛三飛彈，可望擴增為10到12個連，而且可能連東部都能部署。

另外，由於台灣防空長期有國造跟美製防空飛彈系統，無法整合到共同指揮平台的情況，這次傳出也把性能提升9個愛國者聯戰機制案，列入其中。

淡江大學國際事務與戰略所副教授林穎佑認為，「我們或許飛彈很多、飛彈很密集，但是在管理方面跟指揮上面，沒有去辦法做到統合的效果，能夠去突破自製跟國外進口，及高空、中空、低空的空域整合。」

如果順利整合，除了可望避免飛彈系統重複鎖定、火力過度投資，專家周宇平也分析，能更落實打造台灣之盾的關鍵——分層防禦。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平分析，「強弓飛彈當然在未來一定是擔任所謂的高層防空任務，（中高層）天弓三型或者是愛國者三型，所謂的增程型，來執行導彈的攔截。」

周宇平認為，重層攔截網能更有效打擊來犯的飛彈、戰機，是台灣補強防空系統重要的一環。