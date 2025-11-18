傳戰隊成形 李四川：僅有輝達案團隊

新北市長侯友宜任期進入倒數階段，國民黨台北市副市長李四川（前左二）、新北市副市長劉和然（前右一）及民進黨立委蘇巧慧（前左一）皆有意參選，日前3人參加板橋接雲寺接駕儀式，意外同框。（本報資料照片）

國民黨在新北市執政逾20年，民進黨為搶回執政權，率先定於一尊徵召立委蘇巧慧參選。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日將在新北市會面，是否藍白合推新北市長人選備受關注。蘇巧慧18日接受廣播專訪被問藍白合時提及，「要跟另外一隊的母雞談什麼（合作）狀況，那我這群小雞怎麼辦？」被解讀為盼藍白合破局。

藍營新北市長人選呼聲最高的台北市副市長李四川至今未明確表態，但傳出選戰團隊已成形。李四川昨表示，台灣不久前才因大罷免在選舉，現在又開始談選舉，明年底才投票，政府、國人都不願意看到國家好像天天都在選舉，他現在只有處理輝達落腳北士科的團隊，如果有想法一定會向外界報告。

藍營另一熱門人選、新北市副市長劉和然近期頻頻合體新北市長侯友宜，一起出席市政行程，頗有傳承、交棒意味。劉和然日前也強調，在新北市服務38年，歷練豐富，希望能從侯友宜手中「一棒接一棒」。

關於藍白合，國民黨副主席李乾龍說，選舉就是選賢與能，一切都以選民為主。新北市議會議長蔣根煌則表示，明年新北市長選舉「藍白合機率應該很高」，他也再度點名李四川是合適人選，具有穩定支持度，且民調「比其他人高很多」。

民眾黨議員陳世軒說，期待兩黨主席會面後敲定合作細節，並建立「公平、公正、公開」的遊戲規則，黃國昌也全力經營，爭取成為新北市最佳選項。

蘇巧慧昨接受廣播節目專訪時被問及，若新北市藍白整合失敗，是否可能上演「三腳督」？蘇直言，這也是她的疑問，她在地方行走時，看到很多掛民眾黨的市議員參選人。

主持人追問，民眾黨參選人需要母雞，所以民眾黨主席黃國昌會出來？蘇巧慧說，如果用她的狀況代入思考，「自己的小雞這麼多，要跟另外一隊的母雞談什麼（合作）狀況，那我這群小雞怎麼辦？」不過，蘇也說，可能人家比較高明，或藍白有其他方案，但如果是她自己當母雞，不可能放棄小雞。